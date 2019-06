Nest-Sotra – Strømmen 1–1 (0–1)

ÅGOTNES: 1–2, 0–0, 2–0, 2–1, 2–1, 2–0, 2–1, 0–1, 1–0 og 1–0. Målstatistikken til Nest-Sotra viste 8–8 før søndagens kamp. Bare tre lag har sluppet inn like få eller færre. Offensivt er det ikke like lystig. Bare fire lag har scoret like få mål som Nest-Sotra. Statistikken ble ikke bedret etter kampen mot Strømmen.