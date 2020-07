Før kampen ble Liverpool hyllet av City-spillerne. Etterpå ble de ydmyket og rundspilt.

Liverpool med sesongens største tap da Citys offensive stjerner sprudlet.

Manchester Citys spillere sto æresvakt for ligamester Liverpool før kampen. PETER POWELL / NTB scanpix

2. juli 2020 23:11 Sist oppdatert nå nettopp

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL 4–0

Liverpool hadde bare tapt én kamp i Premier League denne sesongen. Tapet mot bunnlaget Watford (0–3) var flaut, men det spørs om ikke torsdagens nederlag svir enda mer.

For én uke siden ble det omsider klart: Liverpool er denne sesongs seriemester. Manchester City blir trolig nummer to i Premier League. Tradisjonen tro måtte derfor City stå æresvakt for å hylle de ferske mestrene før møtet mellom lagene på Ethiad. En fint gest av vertene, men også noe som nok var en blandet opplevelse for Pep Guardiola og hans seiersvante mannskap.

Selv om kampen ikke betydde all verden med tanke på tabellplassering, tydet ingenting at den på noen som helst måte var ubetydelig. Både Guardiola og Liverpool-sjef Jürgen Klopp mønstret solide lag.

Tre mål

De første minuttene var et frampek på det som skulle komme. Etter bare tre satte Gabriel Jesus ballen i mål, men ble avblåst for offside. Så var det Liverpool og Mohamed Salahs tur: Først reddet City-keeper Ederson et skuddforsøk, så hindret stolpen egypteren i nok et innskudd på en allerede feit målkonto.

To av kampens store spillere: Kevin De Bruyne (til høyre) og Phillip Foden (til venstre). Dave Thompson / Pool AP

Mellom Salahs to sjanser hadde Kevin De Bruyne et godt skuddforsøk for hjemmelaget. En svært offensiv åpning på kampen.

Så kom en periode med City-dominans. Dommeren valgte å blåse etter at Raheem Sterling ble holdt av Joe Gomez i straffefeltet, og den straffen satte De Bruyne kontant i mål.

Bare minutter senere var Sterling sentral igjen. Denne gangen ble han spilt gjennom av Phil Foden og avsluttet selv. 2–0.

1–0: Sterling–De Bruyne. 2–0: Foden–Sterling. Og mål nummer tre? De Bruyne til Foden etter praktfullt spill som utmanøvrerte Liverpools forsvar, og sikker scoring fra den unge engelskmannen.

Pauseresultatet var muligens ikke helt rettferdig ut fra kampbildet, men Liverpool slet da City-stjernene satte på turboen og måtte opp mange hakk hvis de skulle unngå å bli totalt ydmyket.

Liverpool-sjanser

I stedet fortsatte kampen i samme spor som før hvilen med tre store City-sjanser på tre minutter. Liverpool så ut til å komme seg litt til hektene etter hvert, men Sadio Mané maktet å bomme på ballen alene med keeper. Samme mann ble felt av Kyle Walker like utenfor 16-meteren noen minutter senere. Trent Alexander–Arnold har scoret på frispark før, men det ville seg ikke for backen denne gang.

Etter 66 minutter kom endelig en med rød drakt på scoringslisten. Først åpnet De Bruynes geniale pasning Liverpools forsvar og traff Sterling på løp. Avslutningen var ikke like presis som forspillet, og ballen var trolig på vei utenfor stanga da Alex Oxlade-Chamberlain skled hjelpende til og sørget for 4–0. Tidligere Liverpool-spiller Sterling var banens beste og sprudlet endelig mot gamleklubben.

– De har vært briljante i hele år, og vi ønsket oss en god kamp mot dem, sa Sterling til Sky Sports etter kampen.

– Dette var en test for oss. I dag startet neste sesong for oss. Laget utvikler seg. Vi ser hvor moden Phil Foden er. Jeg tror vi har noen fantastiske spillere i framtiden, sier han.

Seieren var et lite plaster på såret for Manchester City etter å ha tapt ligagullet. I tillegg kan Champions League ryke for klubben neste sesong, samme hvilken plassering det blir til slutt, etter brudd på Finacial Fair Play-reglene. Men før den tid skal City spille både FA-cupsemifinale og returoppgjøret i åttendedelsfinalen i Champions League mot Real Madrid. City vant første kamp 2–1.