Tidligere Liverpool-spiller knivstukket og ranet

Derby-spiller Andre Wisdom (27) er innlagt på sykehus etter at han mandag ble knivstukket og ranet i Liverpool.

Andre Wisdom fikk 14 kamper for Liverpool. Her i aksjon mot Chelsea og Juan Mata i 2012. Bogdan Maran / AP

NTB

30. juni 2020 07:40 Sist oppdatert nå nettopp

Derby bekrefter at Wisdom ble overfalt og ranet da han besøkte familie i Liverpool-bydelen Toxteth, melder BBC.

Ifølge klubben etterforskes hendelsen av politiet, og Wisdom vil bli helt frisk fra skadene.

Wisdom spiller nå for Derby på nivå to i England. Der kjemper de om opprykk. Andrew Boyers / Reuters

– Klubbens fokus nå er å støtte Andre og familien hans, heter det i en uttalelse fra Derby.

Wisdom debuterte for Liverpool i 2012 etter å ha gått gradene i klubbens akademi og fikk til sammen 14 kamper for rødtrøyene. Etter en rekke utlån signerte han i 2017 for Derby.

Wisdom står med 18 kamper for Derby denne sesongen. Laget ligger på 8.-plass i mesterskapsserien, med tre poeng opp til sluttspillsplassene.