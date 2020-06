Vegard Forren spaserer rundt ute på gressmatten. Han er ikke i dagens kamptropp etter at han måtte ut med skade tidlig i andre omgang mot Haugesund.

Viking starter med tre tidligere Brann spillere. Løkberg, Berisha og Vevatne har alle ikledd seg den røde drakten tidligere i karrieren. I tillegg starter Johnny Furdal som lenge var en helt i lokalfotballen i Bergen for Øygarden FK.

Petter Strand er tilbake i startelleveren for første gang siden han skadet seg i fjor høst. Han og Bismar Acosta er inne for henholdsvis Taijo Teniste og Vegard Forren som begge forlot banen med skader mot Haugesund.

