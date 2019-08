Ørjan Skallebø (23) gjorde det så godt mot TIL 2 at det kan ende med prøvespill med A-laget på Alfheim. iTromsø får bekreftet at TIL vurderer å hente inn Skallebø på trening for å se om han er god nok.

– Jeg kan bekrefte at vi fikk gode innspill fra våre trenere på TIL 2 om å se nærmere på han. Så vi kommer til å invitere han etter hvert, sier sportssjef Svein-Morten Johansen til iTromsø.