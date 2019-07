MOLDE: Fredag ettermiddag kom nyheten om at MFK og Christopher Telos skiller lag. Erling Moe forklarte da overfor Rbnett at det var et felles ønske.

– Oppholdet til Telo har ikke blitt sånn som hverken vi eller han ønska oss. Da synes vi at det var best at vi skilte veier nå. Han har dessverre vært mye plaga av skader og har jobba seg tilbake, men har ikke fått den nødvendige tilliten hos oss trenerne. Det var et felles ønske, sa Moe til Rbnett.