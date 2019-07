MOLDE: Det har vært knyttet mye usikkerhet rundt keepersituasjonen i Molde, etter at det i juni ble klart at klubbens førstevalg, Andreas Linde, måtte opereres for en meniskskade. Svensken er trolig ute i flere måneder. I tillegg er Mathias Eriksen Ranmark på utlån til Mjøndalen.

Klubben står derfor igjen med belgiske Álex Craninx og 17 år gamle Oliver Petersen som keepere i inngangen til en høst der det skal kjempes om seriegull og avansement i Europaligaen.