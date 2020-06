Eliteserien direkte: Følg sesongåpningen her

Rosenborg var i realiteten aldri med i gullkampen i 2019, etter å ha fått en forferdelig start på sesongen. Etter fem kamper stod nyansatt trener Eirik Horneland med to uavgjorte og tre tap. Før 2020-sesongen har Horneland vært klar på at han bør få sparken om noe lignende skulle skje. Samtidig har Horneland - og spillerne - vært klare på at kun gull er godt nok i 2020.

Dino Islamovic debuterer på spissplass for Rosenborg i dag, men flere medier melder om at fjorårets toppscorer i Eliteserien, Torgeir Børven, skal være klar til å gjøre trønder av seg. Men i dag er Børven Odd-spiller, der han starter som spiss mot Sandefjord.

