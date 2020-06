Jens Stage stanget FC København i ledelsen på en corner etter halvspilt 1. omgang, før 18-åringen Kamal Deen Sulemana utlignet for Nordsjælland etter 66 minutter.

1–1 ble også sluttresultatet. Dermed er det elleve poeng opp for FCK til Midtjylland.

– Jeg sa det for tre uker siden. Vi har mikroskopiske sjanser for å bli danske mestere. Vi skal prøve å vinne alle de siste kampene, så får vi se hvordan det ender. Det er fortsatt 27 poeng å spille for, sa Solbakken etter kampen, ifølge Ritzau.

Sten Grytebust satt hele kampen på benken for Ståle Solbakkens FCK.

I Aalborg ble det 0-2-tap for Iver Fossum og hans AaB mot grunnserievinner Midtjylland, som også topper mesterskapsgruppen i dansk fotball. Fossum spilte hele kampen for hjemmelaget.

Nordmannen herjet for AaB i onsdagens cupsemifinale med to mål, men han klarte ikke å gjenta bedriften søndag.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

FCK og Midtjylland møtes til toppoppgjør 28. juni.

– Selv hvis jeg hadde hatt alle spillerne tilgjengelig gjennom hele sesongen, ikke spilt i Europa og ikke deltatt i cupen, kan det godt være at vi likevel ikke hadde vært forbi Midtjylland. De har et sinnssykt poengsnitt, og det kan man ikke ta fra dem. Vi er nødt til å gi Midtjylland credit, uttalte treneren om serielederne.