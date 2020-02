Molde-keeper lånes ut til 1.-divisjonsklubb

Mathias Eriksen Ranmark (24) har skrevet under en låneavtale med HamKam ut 2020-sesongen. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Sportssjef Espen Olsen er glad for at avtalen med Molde er i boks.

– Vi er veldig godt fornøyd med å få Mathias på plass, han er en meget god keeper, som vi har store forventninger til. Mathias er veldig god med beina og har erfaring fra Eliteserien hvor han har kamper for både Molde FK og Mjøndalen. Han er i en alder hvor han trenger å stå regelmessig og derfor passet dette bra for alle parter, sier Espen Olsen.