Toppserien direkte: Rosenborg kan ta over tabelltoppen

Andreassen ser at keeper står langt ute, og forsøker et frekt skudd på utsiden av muren. Avslutningen er dog hverken presis eller hard nok til å overliste Gay.

Andreassen ser at keeper står langt ute, og forsøker et frekt skudd på utsiden av muren. Avslutningen er dog hverken presis eller hard nok til å overliste Gay.

Glimrende prestasjoner av Blakstad, som rister av seg to Klepp-spillere. Motstanderne får henne nesten ut av balanse, men får avverget til et innkast høyt i banen.

Glimrende prestasjoner av Blakstad, som rister av seg to Klepp-spillere. Motstanderne får henne nesten ut av balanse, men får avverget til et innkast høyt i banen.

DEL