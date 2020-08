– Jeg skal sitte igjen etter karrieren og ikke angre på noe. Det er det eneste målet jeg har.

Da alle skrek etter ny venstreback i Jerv i 2016, tok Arne Sandstø et drastisk valg og satset på en lokal unggutt. Fire år senere er Grimstad-gutten Kristoffer Tønnessen (22) i ferd med å slå gjennom i Eliteserien.

– Om det er et gjennombrudd får andre bedømme. Jeg håper uansett det ikke stopper her. Jeg har mye jeg skal ta tak i for å utvikle meg videre, sier Kristoffer Tønnessen til Fædrelandsvennen.