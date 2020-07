Aursnes utelukker ikke at han kan ha spilt sin siste kamp for Molde

– Alt er mulig, sier Fredrik Aursnes til Romsdals Budstikke.

ASPMYRA STADION: Fredag kom rapportene om at Molde Fotballklubb hadde mottatt et bud på over 25 millioner kroner på midtbanegeneralen Fredrik Aursnes.