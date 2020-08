Europaliga direkte: Manchester United scoret i ekstraomgangene

Siste innlegg

99′ DEL Stor United-sjanse! Martial får gå mye fritt nå. Feier gjennom danskeforsvaret igjen. Får ikke skutt, men hælsparker til Mata, som blir hindret. Til slutt får Johnsson ballen.

97′ DEL Nytt oppspill over FCK-forsvaret. Men igjen er ballen litt for hard og lang.

97′ DEL Solbakken ser oppgitt ut på sidelinjen her nå...

95 ′ Manchester United scorer på straffe! Manchester United 1 - 0 FC København Mål: Bruno Fernandes Og der sitter den! Knallhardt og kontant fra portugiseren. Johnsson går riktig, men det hjelper ikke. Dette kan sikre semifinalebilletten til Solskjær.

94′ DEL SÅ BLIR DET STRAFFE TIL UNITED! Denne er definitiv. United vinner ballen umiddelbart tilbake og spiller seg inn i 16-meteren igjen. Mata vender raskt og spiller over til Martial. Bjelland er på etterskudd og må legge franskmannen ned.

93′ DEL KJEMPESJANSE UNITED! Martial gjennom. Skyter, men Johnsson redder. Vanvittig redning!

93′ DEL United kickstarter! Martial sniker seg inn på venstresiden og får avsluttet fra spiss vinkel etter fin stikker fra Rashford. Der ser United plutselig veldig mye bedre og samstemte ut!

91′ DEL Solskjær prøver litt spansk krydder for åpne opp FCK-forsvaret nå. Mata inn.

91 ′ Spillerbytte - Manchester United Juan Mata Mason Greenwood

1. ekstraomgang

DEL Ekstraomganger!

Pause

90 + 4′ DEL De tre tilleggsminuttene som ble lagt til nærmer seg slutten.

90 + 3′ DEL Mye som skjer i begge ender her nå. Morsom match - selv om det trolig har sammenheng med at lagene er slitne. Åpninger og muligheter blir til hele veien.

90 + 3′ DEL FCK og Stage prøver seg på langskudd. Suser over.

90 + 2′ DEL Martial dribler seg fri, men Nelsson er der igjen. Klokkeren takling når franskmannen har danset seg forbi både Stage, Bjelland og Bengtsson. Den var viktig for Solbakkens lag!!

90′ DEL Der kommer United på høyre. Wan-Bissaka vippes fri og slår det som EGENTLIG er et godt innlegg langs bakken foran mål. Men ingen United-kamerater melder seg på. Klink scoring om en setter frem foten der.

88′ DEL Bruno Fernandes på skuddhold. Stoppertalentet Victor Nelsson hiver seg ned på hockeyvis og blokkerer. For en vilje i FCK-laget nå.

86′ DEL Falk igjen! Spiller opp Wind, som skyter denne gangen. Fra langt hold, er ufarlig. Men Rasmus Falk fra Odense da, dere. Helt der oppe med marsipan og HC Andersen om han skulle avgjøre her i kveld.

84′ DEL Megaredning av Johnsson! Kanonskudd fra Anthony Martial når han "bender" et skudd fra rett utenfor 16-meteren. Fin retning, ålreit høyde, men svensken kaster opp høyrearmen og får den til corner. Kanonredning nekter United ledelsen her!

83′ DEL Rashford drønner til. Høyt over.

82′ DEL Falk/Varela kommer igjen! Varela går ned i 16-meteren når han vender på Ronaldo-vis inn i United-feltet. Vil ha straffe. Dommeren vinker videre. Er kontakt mellom spillernes ben, men usikker på om det er nok til straffe...? Den vil bli diskutert.

79′ DEL Stage sliten nå. Gult kort i sted, merkelig klarering nå. FCK unngår corner takket være Bengtsson som rekker å beine ballen unna til innkast istedet.

79′ DEL Pogba og Fernandes prøver igjen. Men FCK ligger så tett, så tett og nekter dem de gode løsningene. Zeca er konstant oppe i Pogba når han prøver å prikke pasningene.

78 ′ Gult kort! Jens Stage - FC København Tar Rashford på ulovlig vis.

76′ DEL Nerve i dette oppgjøret nå. En sliten, men entusiastisk underdog mot den store favoritten som virker å komme nærmere og nærmere målet de jakter...

75 ′ Gult kort! Mikkel Kaufmann - FC København Greit gult for å klippe ned Williams.

75′ DEL Rashford nede en stund etter å ha fått en trøkk av Varela, men på bena igjen.

74′ DEL Oviedo prøver seg på nytt, men blir blokkert. Får voldsomt god tid og skyter litt i mangelen på andre valg.

71′ DEL 20 minutter fra ekstraomganger i Köln. Solbakken pepper spillerne i vannpausen nå.

71 ′ Spillerbytte - Manchester United Victor Lindelof Eric Bailly Dobbeltbytte fra Solskjær denne gangen.

70 ′ Spillerbytte - Manchester United Nemanja Matic Fred

70′ DEL Falk på pletten igjen når Pogba prøver å spille opp Fernandes. Men to litt slitne lag her nå...

69′ DEL Pogba med to skuddforsøk på to angrep. Det første reddet av Johnsson, det andre blir blokkert av forsvaret.

68′ DEL Fernandes med ny suser! United svarer umiddelbart.

68′ DEL Praktfullt av Rasmus Falk, altså. Samme mann snurret rundt med Martin Skrtl mot Istanbul Basaksehir og fortsetter nå med å leke seg i Europa!

66′ DEL KJEMPEMULIGHET FOR FCK! Kampens største mulighet. Dansken drar opp et angrep, igjen med Falk og Varela. Så snurrer Falk rundt med Williams på løkkevis. Spiller til Wind, som ikke skyter selv, men legger videre til Oviedo! Skuddet blokkeres av Wan-Bissaka. Burde Wind avsluttet selv? Det kan være DEN muligheten som FCK trenger for å sprenge bomben i denne matchen. Men den blir altså misbrukt...

64 ′ Gult kort! Eric Bailly - Manchester United Legger ned Wind.

63′ DEL Stolpen fra United! Fernandes denne gangen. Portugiseren får ballen av Greenwood, får snudd seg og banker den mot lengste. Johnsson ikke i nærheten av skuddet. Centimetre fra United-ledelse!

63′ DEL Nytt FCK-forsøk! Falk spiller opp Varela som fosser frem. Williams får foten på den, litt dristig takling.

62′ DEL Oi, FCK på en frekk, liten kontring! Wind avslutter med venstre, relativt upresset. Svakt forsøk! Litt sliten etter et langt løp, så det ut til.

61′ DEL Ny høydeball over forsvaret. NÅ rekker Rashford ballen, men setter foten til på puslete vis. Blir ingenting.

61′ DEL Corneren klareres. United beholder ballen.

60′ DEL Fernandes dribler av Stage og prøver Williams. Et FCK-ben skaffer corner.

60′ DEL Solbakken betenkt på stolen nå...

60′ DEL Bjelland bryter fint

60′ DEL Nesten for United igjen! Ny ball løftes over FCK-defensiven. Greenwood når akkurat ikke ballen.

58 ′ Spillerbytte - FC København Bryan Oviedo Pep Biel Dobbeltbytte fra Solbakken. Tidligere Sunderland-spiller Oviedo inn for Biel. Det betyr trolig Falk på høyre og Oviedo over på sin vante venstre.

58 ′ Spillerbytte - FC København Mikkel Kaufmann Mohammed Daramy

57′ DEL United scorer, men Rashford vinkes av for offside! Først banker Mason Greenwood ballen i stolpen. På returen er Rashford først, men angriperen har tyvstartet foran mål. Flagget raskt oppe!

56′ DEL Mer og mer United nå. Kan bli en lang omgang for FCK – selv om de har vist i nærheten av null svakheter i defensiven sålangt.

55′ DEL Fred skyter! Ålreit forsøk, rett på Johnsson.

55′ DEL Unødvendig feilpasning av Stage! Gir United et gratisangrep som nesten ender i sjanse. Fernandes får ikke kontroll.

54′ DEL FCK prøver å spille seg til en mulighet på kontring. Sistepasningen fra Daramy til Wind blir litt for optimistisk.

52′ DEL United kommer på venstre igjen - Rashford prøver å finne Williams, men Zeca er der - igjen.

50′ DEL United farlig frempå! Rashford trekker seg inn i feltet og kombinerer med Fernandes. Portugiseren triller tilbake til Pogba som prøver å skyte, men Zeca kaster seg frem og ødelegger for franskmannen.

48′ DEL Ballen heades ut, Falk klemmer til på volley på returen. Fullstendig feiltreff og ballen går nesten til Mönchengladbach.

48′ DEL Danskene får frispark høyt på venstresiden. Pep Biel gjør segk lar.

47′ DEL FCK med heftig press i starten her nå.

2. omgang

Pause

45 + 5′ DEL Fem minutter tillegg. Vært avbrudd både for Boilesen-skade, vannpause og to VAR-sjekker av to offensive United-situasjoner.

45 + 3 ′ VAR-situasjon Annullert mål! Der sitter den, tror United! Greenwood stanges gjennom av Rashford, og ser ut til å være i offside. Alene med keeper er han trygg. VAR titter på situasjonen, og annullerer.

45 + 2′ DEL Det så ut som om at tenåringen banket United i ledelsen rett før pause med et skudd i mål via stolpen. Men Greenwood tyvstartet på lagkamerat Rashfords gjennomspillsheading. VAR sjekker - og underkjenner goalen. Kjipt for Solskjær - enormt viktig for Solbakken.

45′ DEL Nesten for United. Greenwood spiller opp Wan-Bissaka som slår hardt inn mot Martial. Får ikke avsluttet skikkelig! Skummelt!

44′ DEL Martial går ned i FCK-feltet når Varela går i ham. Ikke straffe fra dommeren.

43′ DEL – Tempoet til United er for dårlig, fastslår ekspertkommentator Nils Johan Semb på TV 2 sin sending nå – og sikter til at ballen går for sakte.

42′ DEL Fernandes med en ny crosser. Williams når ikke frem.

41′ DEL FCK vinner ballen og prøver å spille seg fremover mot et ubalansert United. Danskene kommer til midtbanen før de blir brutt.

40′ DEL Falk involvert for tredje gang på noen sekunder. Nå bryter dansken en United-pass til innkast. Positivt!

40′ DEL Falk lager frispark i neste situasjon - mot Wan-Bissaka.

39′ DEL Falk roter bort ballen igjen. Vender feil vei og prøver Daramy når Varela har en ballsal for seg selv på motsatt side.

38′ DEL Fin corner fra Pep Biel - Romero bokser unna.

38′ DEL FCK kommer motsatt umiddelbart! Varela mot Daramy. Nesten igjen for den unge dansken! Corner til FC København.

38′ DEL Bengtsson runder Wan-Bissaka. Men Bailly ligger i sikring og blokkerer innlegget fra svenskne.

36′ DEL Fernandes med en knallhard markkryper-pass mot Rashford. Noen centimeter for langt frem. Ny halvskumling fra United. FCK bør kjenne seg presset her nå.

35′ DEL Dødball FCK nå. Bengtsson banker inn mot United-feltet, men andreballen klareres av Bailly.

35′ DEL Skumel langpasning over FCK-forsvaret! Men Johnsson er ute og fanger foran Rashford. Der hadde det trolig vært 1-0 om Rashford hadde fått dempet.

34′ DEL Victor Nelsson header unna – i kamp nummer 53 for ham denne sesongen. Alle fra start! Og nesten samtlige er uten å ha blitt byttet ut.

33′ DEL Der kommer Greenwood-avslutningen, derimot! I neste angrep får han skutt fra litt utenfor 16-meteren. Rett i skallen på Bjelland til corner.

33′ DEL Nydelig no-look-pass fra Fernandes til Wiliams, som kommer i full fart langs venstrebacken. Innlegget til Greenwood, der tre-fire hvite hopper inn i situasjonen og nekter United-spilleren å komme til avslutning.

31′ DEL Rashford løfter mot Martial på bakre! Litt for lang. Franskmannen kaster seg frem, men innlegget er litt for upresist.

30′ DEL Stage lemper fremover. Maguire fanger enkelt opp. United mer på hugget nå.

29′ DEL Stygg feilpasning fra Falk. Berges av en lagkamerat.

29′ DEL Det blir Bruno! Over!

28′ DEL Lukter Bruno Fernandes på denne. Står ved ballen med Fred og Pogba.

28′ DEL United litt mer skumle nå. Greenwood spilles direkte opp i mellomrom fra Bailly og kombinerer med Fernandes. Legges i bakken av Stage og frispark til United fra cirka 25 meter. Skuddhold!

27′ DEL Da kjøler man seg ned i Köln. Vannpause på Rhein Energie, hjemmebanen til Solbakken da han var Köln-trener i Bundesliga fra sommeren 2011 til han fikk sparken i april 2012.

26′ DEL Minner om at kvartfinalen avgjøres i kveld. Corona-tilpasningen av Europa League har ført til enkeltkamper på nøytral bane. Litt som et sluttspill for landslag.

25′ DEL Nelsson må klarere når Johnsson aldri kommer ut og snapper ballen. Første gangen FCK har fremstått litt febrilske med ballen i laget.

25′ DEL United kontrer med de tre spissene. Martial fører, og forsøker å tre gjennom Greenwood. Pasningen er upresis, og han må vende opp for å spille hjemover.

24′ DEL FCK kontrer. Zeca stormer inn i United-feltet og prøver å dra av Bailly. Men den greske landslagsspilleren mislykkes med driblingen og ballen over dødlinjen.

23′ DEL Wan Bissaka gir bort ballen til Zeca. FCK-kapteinen utfordrer, men snubler i egne bein, og roter vekk muligheten.

22′ DEL Det blir IKKE straffe etter at dommeren har lyttet på headsetet. FCKs ball. Interessant situasjon. Liten tvil om at dommeren blåste og pekte på straffemerket. Så ble det endret på.

22 ′ VAR-situasjon VAR ser på det, og konkluderer med offside. Ingen straffe!

21′ DEL Dommeren peker for straffe til United! Samtidig kan det ha vært en offside først...

21 ′ Straffe til Manchester United

18′ DEL Store FCK-sjanser! Wow, Solbakkens lag holder på å sjokkåpne i Köln! Daramy får en gratismulighet og drar av Bailly. Skuddet blir blokkert av Maguire, mens Stage dunker til på returen. Stoppes på streken av Pogba!

18′ DEL Boilesen depper på benken nå. Han har akkurat kommet tilbake etter nesten ettårs skadeavbrekk.

17′ DEL FCK-corner fra Biel blir skummel! Stusses i feltet, men et United-hode er på ballen først.

16 ′ Spillerbytte - FC København Pierre Bengtsson Nicolai Møller Boilesen Solbakken tvunget til bytte i backfireren før kvarteret er spilt.

16′ DEL Daramy skyter, men forsøket er svakt. Triller ut .

16′ DEL Så markerer også Boilesen for bytte av seg selv! Den skadeutsatte forsvarsspilleren må ut...

16′ DEL Williams stanger unna hjørnesparket.

15′ DEL Også Boilesen ligger nede. Usikkert hvorfor. Han ser ferdig ut. Rister på hodet.

13′ DEL Nesten for FCK! Danskene spiller seg til en nesten-mulighet. Stage og Biel kombinerer på høyre, innlegget går frem til Daramy, som setter frem foten fra kort hold. Men Romero er på pletten og når ballen først!

13′ DEL Solbakkens lag ikke offer for noe stormløp fra storfavoritten de første minuttene. Henger fint med og spiller litt ball nå.

12′ DEL Tidligere United-produkt Varela dribler seg innover i banen, men går for lenge. Mister ballen.

10′ DEL Og der kan United ta ledelsen! Kampens første målsjanse. Mason Greenwood får - litt perpleks - ballen i fin scoringsposisjon. Avslutningen blir for puslete og Johnsson redder!

10′ DEL Rashford skyter! Et lite stykke utenfor. Fint treff med det karakteristiske Rashford-tilslaget. Ballen stusser i bakken, men relativt ufarlig.

9′ DEL United får frispark et stykke inn på FCKs halvdel.

7′ DEL Hjørnesparket løftes til Maguire, som er litt for aktiv med armene i boks. Får frispark mot seg.

7′ DEL Ny corner United. Maguire avblåst i duell med Bjelland i feltet.

7′ DEL Ålreit United-tendens. Fred løfter til Fernandes i bakrom, som header inn i farlig sone foran mål. Ingen United-spillere på hugget! Der burde i grunn Martial eller Rashford meldt seg på.

6′ DEL Manchester United vinner en corner.

6′ DEL Ålreite kombinasjoner fra FCK på egen halvdel. Spiller seg fremover her.

6′ DEL Fred slår en fin ball på bakerste stang til Fernandes. Han header inn i boksen igjen, men Martial har ikke fylt på inn. Står og venter på sekstenmeteren, og FCK klarerer.

5′ DEL Fernandes prøver å finne Greenwood, men Boilesen er med på notene.

5′ DEL Fernandes forsøker å tre gjennom Greenwood på kant, men Boilesen sklitakler ballen unna vei.

4′ DEL United får kampens første corner etter tre minutter. Fernandes slår inn, Wind header unna.

4′ DEL Hjørnesparket stanges unna.

4′ DEL Bailly litt overraskende inne for svenske Lindelöf. Ivorianieren sammen med Fred på sentral midtbane og keeper Sergio Romero er det som skiller et toppet United-lag slik de spilte i Premier League.

3′ DEL Maguire slår mot Rashford i bakrom. Nelsson må heade til corner.

3′ DEL Daramy takles av Bailly - og United kan etterhvert overta.

3′ DEL Manchester United bryter og kan kontre. Martial er for upresis når han skal flikke til Rashford. Det stopper angrepet.

2′ DEL Wind fanger opp ballen etter en svak United-klarering. Litt FCK-spill på Uniteds halvdel nå...

2′ DEL Bjelland slår langt mot Daramy. Bailly henger med, og rydder unna.

1′ DEL Manchester United sparker kampen igang.

1′ DEL Da er vi gang - etter noen sekunders "Black Lives Matters"-markering fra begge lag.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Lagene er på vei ut på gressmatta! Det er straks klart for kamp.

DEL Ironisk nok har de to trenerne hatt ganske like karrierer etter de la fotballskoene på hylla. Ståle Solbakken har ledet FCK i to perioder, Solskjær gjorde det samme i Molde. Begge hadde tøffe perioder i England, for henholdsvis Wolves og Cardiff, før de returnerte tilbake til "sine" klubber. I dag er det lite likt mellom lagene de trener.

DEL Det er kanskje tidenes største norske trenerduell vi er vitne til i kveld. Både Henning Berg og Åge Hareide har møtt Ronny Deila i CL-kvalifisering. Per Mathias Høgmo og Trond Sollied møttes i CL-gruppespillet. Men aldri før har to norske trenere møtt hverandre i sluttspillet i Europa.

DEL Straks klart for en historisk norsk trenerduell - på nøytral bane i Köln. To nordmenn som leder hvert sitt klubblag i en europeisk sluttspillkamp har aldri skjedd før. Nærmest er Champions League-gruppespillet for 15 år siden: Rosenborg, ledet av Per-Mathias Høgmo, møtte Olympiakos med Trond Sollied som trener.

DEL Manchester United spiller sin kamp nummer 60 for sesongen. FC København har heller ikke få matcher i beltet siden juli i fjor: Dette blir kamp 56 i 2019/20.

DEL Manchester United har dominert i årets utgave av Europa League. Kun et tap er fasiten etter ti kamper. De kom da de overraskende tapte 2-1 mot Astana, dog med et meget svakt mannskap.

DEL Ståle Solbakkens innbyttere: Stephan Andersen, Sten Grytebust, Pierre Bengtsson, Sotirios Papagiannopoulos, Karlo Bartolec, Bryan Oviedo, Robert Mudražija, Mikkel Kaufmann, William Bøving, Alexander Hjælmhof.

DEL På benken har Solskjær følgende å ta av: David De Gea, Timothy Fosu-Mensah, Victor Lindelöf, Teden Mengi, Nemanja Matic, Scott McTominay, Andreas Pereira, Tahith Chong, Daniel James, Jesse Lingard, Juan Mata, Odion Ighalo.



DEL FCKs offisielle side setter opp Solbakkens lag i 4-2-3-1, altså samme system som sist. Laget blir dermed slik: Karl-Johan Johnsson - Guillermo Varela, Andreas Bjelland, Victor Nelsson, Nicolai Boilesen - Carlos Zeca, Jens Stage – Pep Biel, Jonas Wind, Rasmus Falk - Mohamed Daramy.

DEL Ståle Solbakken gjør to bytter fra 3-0-bragden mot Istanbul Basaksehir på onsdag. Mohamed Daramy (18) tar spissplassen fra Mikkel Kaufmann (19), og arbeidssomme Jens Stage prioriteres på sentral midtbane. Det vil si at kroaten Robert Mudrazija er på benken denne gangen.