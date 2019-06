Bohinen om stengte dører og åpen cupkamp: – Alle gutta må ha dagen

– Jeg sier jo ikke at vi gir blaffen i cupen. Vi har veldig lyst til å gi Molde en skikkelig fight om 4. runde-billetten, og foran viktige kamper tar vi av og til slike grep. Vi ønsker å holde kortene tett til brystet slik at ikke Molde får vite mye om oss før kampen, og dette gjelder også hvilke spillere vi har tenkt å starte med, sa Bohinen til oss, etter at stadionportene hadde åpnet seg igjen og spillerne var i ferd med å gå i garderoben.

Men han står ved at et opprykk for AaFK er viktigere enn alt annet.