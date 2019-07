ST. PAULI, HAMBURG: Tribunene er ikke lenger fullstappede. På de plassene som er blitt forlatt, ligger gul og hvit konfetti strødd.

Konfettien er en påminnelse om at dette stadionet et par timer tidligere var kledd til fest. Festen ble ikke noe av. Eller, det er upresist. Det er alltid noen som tar seg en fest uavhengig av hvordan det går her på Millerntor-Stadion.