Start-stopperen scoret i storturnering

58 minutter var spilt da Start-stopper Damion Lowe gikk i været og stanget ballen i mål i Jamaicas kamp mot Honduras.

Da hadde allerede lagkamerat Dever Orgill satt inn to, og Lowe økte dermed ledelsen til 3–1. Corneren ble slått av Peter Lee Vassel – som var på prøvespill med Start i fjor.

Kampen endte 3–2 og ga Jamaica en fin start på turneringen. Kamper mot Curaçao og El Salvador gjenstår i gruppespillet, og mye skal gå galt om Jamaica ikke går videre.

Se høydepunktene fra kampen her:

Det betyr at Start må belage seg på å miste den sentrale stopperen i flere kamper. Kvartfinalene i Gold Cup spilles 30. juni, samme dag som Start møter Tromsdalen til siste kamp før ferien.

– Laget gjorde det bra. Nå må vi sørge for å restituere oss og gjøre oss klar til neste kamp, sier Lowe i et intervju med nettstedet Diez.hn

Jamaicas neste kamp går natt til lørdag norsk tid.

Gold Cup kan også kalles det nord-, mellomamerikanske og karibiske mesterskapet i fotball. Finalen går 8. juli. For to år siden tapte Jamaica finalen mot USA. Like etter signerte Damion Lowe for Start.