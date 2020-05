Det sier daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner til NTB.

Det var VG som først omtalte finansieringsordningen som er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Norges Fotballforbund (NFF) og toppklubbenes interesseorganisasjon. Den bidrar til at også kvinnefotballen kan følge den omfattende smittevernprotokollen som er utarbeidet rundt oppstarten av toppfotballen.

– Vi er blitt enig med NFF om et spleiselag der vi begge har gjort omprioriteringer i våre budsjetter. Dette gir rundt 1,1 millioner kroner i finansiering per måned, sier Jørgensen til NTB.

De ekstra pengene går i hovedsak til to ting: Frikjøp av spillere fra andre jobber og å skaffe tilstrekkelig medisinsk personell til kamper og treninger.

– Vi har kalkulert med at det er mellom 50 og 60 spillere som ikke har muligheten til å få fri eller jobbe på hjemmekontor. Og så trenger vi personell til oppfølging i henhold til de veilederne som foreligger (NFFs protokoll), sier Jørgensen.

Stadig usikkert

Toppfotball Kvinner hadde tirsdag møte med NFF og alle klubbene. Jørgensen sier at 11. juli er satt opp som tentativ dato for oppstart av Toppserien.

– Foreløpig kan det se ut som det blir datoen. Vi skal også vurdere om vi kan starte litt før. Klubbene må være klare, det er dét det handler om: Hvor tidlig klubbene kan være klare.

Jørgensen kommer samtidig med en advarsel:

– Det er heller ikke garantert at vi faktisk kommer i gang. For eksempel må studentene våre få lov til å være i karantene, vi trenger velvillige arbeidsgivere, og så videre. Men vi er forsiktig optimistiske, smiler hun.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Trist

Eliteserien for menn starter 16. juni, og planen er at 1. divisjon for menn og Toppserien følger tre-fire uker etter Eliteserien med kontakttreninger og kamper.

Ettersom mye av den opprinnelige sesongen allerede er borte på grunn av koronaepidemien, må sesongen fullføres på komprimert tid. Det betyr at sluttspillet i de to øverste ligaene, som ble lansert som en nyvinning foran årets sesong, utgår.

– Sluttspillet utgår. Vi legger opp til dobbelt serie med 18 runder i Toppserien og 1. divisjon, bekrefter hun.

– Litt trist?

– Ja, selvfølgelig er det trist. Vi hadde gledet oss veldig til dette. Vi hadde fått på plass en fantastisk mediepakke med kamper på NRK hver helg, og vi hadde gledet oss til å komme med noe nytt i norsk fotball. Så det er trist, men det er ikke noe vi kan gjøre noe med i denne situasjonen, sier Jørgensen.