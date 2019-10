Gundersen kom inn på topp 1–0 med fem minutter igjen å spille og reduserte til 2–1 tre minutter på overtid.

– Jeg så for meg at jeg skulle komme inn å score og at det da hadde vært en utlikning. Man tror jo det når man kommer inn på 1–0, men dessverre ble det jo kun 2–1, så det var synd målet ikke hadde så mye å si. Det er et lite pluss for min egen del å få scoring, men det er en mager trøst på en dag som denne, sier Gundersen.