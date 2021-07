Annullert scoring «vekket» RBK til live på Island: – Viktig at vi ikke rotet det til

(FH Hafnarfjordur – Rosenborg 0–2) Rosenborg stanget lenge på Island. En ball lå til og med i nettet bak André Hansen. Så dukket en 1,75 høy danske opp og knuste alle i lufta.

– Det ble en tålmodighetsprøve for oss i førsteomgang, hvor de lå lavt og kompakt og ventet på kontringer. Men det var akkurat det vi forventet, så derfor var det viktig for oss å være tålmodige. De ble slitne etter hvert, og det visste vi kom til å skje. Der synes jeg spillerne skal ha skryt. De fulgte den kampplanen vi hadde lagt, sier Rosenborg-trener Åge Hareide til VG på telefon fra Island.

Han mener de nå har skaffet seg et behagelig utgangspunkt foran returoppgjøret på Lerkendal om en uke.

– Det var godt at vi fikk med oss de to scoringene, og ekstremt viktig at vi ikke rotet det til på tampen og skapte problemer for oss selv. Men det er ikke over før det er over, selv om dette er et godt resultat.

Men lenge så det tungt ut.

Rosenborg imponerte ingen i førsteomgang. Kun stolpen reddet Rosenborg fra en marerittstart, da Jonatan Jonsson kom til avslutning inne i feltet allerede etter ti minutter. RBK evnet kun å skape et par halvfarligheter, men ellers var det fryktelig lite å melde hjem om for Åge Hareides menn.

Annenomgang fortsatte innledningsvis som den første. RBK med mye ball, men det ble lite ut av det. Ballen lå til og med i nettet på et tidspunkt, men Gudmundur Kristjánssons innlegg inn i feltet, som Björn Sverrisson omsider fikk satt i mål, ble korrekt annullert for offside.

Det virket som om det vekket Rosenborg. Det var tydelig at et ekstra gir ble satt inn, og plutselig gikk alt litt raskere.

Da 61 minutter var passert, fikk venstreback Adam Andersson all verdens av tid til å sikte inn bak Hafnarfjordur-forsvaret. Der hadde Carlo Holse, som «bare» måler 1,75 på strømpelesten, sneket seg inn. Dansken raget høyest i lufta, og sendte Rosenborg foran med en svært etterlengtet scoring, som faktisk kunne minne om da «luftens baron», Jahn Ivar «Mini» Jakobsen, herjet for trønderne på 90-tallet.

Kvalitetsforskjellen ble bare tydeligere og tydeligere etter hvert som Hafnarfjordur ble slitne. Adam Andersson registrerte seg for sin andre målgivende da han spilte til Dino Islamovic inne i islendingenes femmeter. Svensken trengte to forsøk, men til slutt fikk han ballen i mål, og kveldens andre var et faktum.

Så, etter 72. minutter, kom kanskje den største oppturen sett med RBK-øyne. Stefano Vecchia rakk å imponere i RBK-trøya i de første serierundene, før han ble skadet. Mot islendingene var Vecchia tilbake og fikk drøye 18 minutter, hans første siden 20. mai. Kantspilleren kan bli en viktig mann for trønderne utover høsten, mener Hareide.

– Det er veldig bra å ha Stefano i gang igjen. Han er en god fotballspiller som gir oss noe annerledes. Han gir oss mer «sting» i spillet. Vi har vært litt tynne i stallen i det siste, så det er godt å ha flere mann å kunne spille på, slår Hareide fast.