Legia snikfilmet Glimt før CL-kampen: – Jeg bryr meg ikke

BODØ (VG) Legia Warszawa har brukt spionasje for å slå Bodø/Glimt. Kjetil Knutsen bryr seg ikke om de uvanlige grepene, og har slagplanen for nordnorsk suksess i Europa klar.

KAMPKLAR: Kjetil Knutsen beskriver onsdagens kamp som en historisk begivenhet for spillerne, klubben, byen og landsdelen. Foto: Mats Torbergsen

– Det er lov å ta bilder, men ikke å filme. De var i gang med å filme, og jeg måtte være dørvakt ved siden av dem i første omgang. Det er litt kulturforskjeller, og fotballen kan være kynisk innimellom. Jeg ga klar beskjed om at jeg ville ta kameraet og sørget for at de ikke fortsatte, sier sportssjef i Sandefjord, Espen Bugge Pettersen.

Snikfilmingen skjedde under Glimts bortekamp mot Sandefjord 30. juni. Glimt-trener Kjetil Knutsen trekker på smilebåndet.

– Jeg bryr meg ikke. Det er ikke viktig for meg, sier han.

Det er liten tvil om at Legia har gjort alt for å forbedre seg. Laget har sendt speidere til Norge, finstudert Knutsens taktikk, ladet opp på kunstgress og ved ankomst Bodø ble vinduene på hotellet dekt til for å beskytte seg mot midnattssolen. Bare temperaturen i Bodø, som tirsdag oversteg 27 grader, overrasket trener Czesław Michniewicz.

– Jeg så en av spillerne deres på tribunen, kjente igjen ansiktet hans og vinket, illustrerer 51-åringen om egne forberedelser.

– Vi er vant til gress, men det kommer ikke til å være en unnskyldning for oss. Vi taper ikke på grunn av underlaget, sier midtbanespiller André Martins om kunstgresset på Aspmyra.

Men også Glimt har naturligvis gjort forberedelsene sine. De ble nektet adgang til Legias treningskamper, men har gjort videoanalyser på vanlig vis og vært i kontakt med et potensielt hemmelig våpen.

Pål Arne «Paco» Johansen jobbet som assistent i Legia Warszawa under Henning Berg i 2014–15, og har utvekslet informasjon med Glimt før storkampen.

– De er solide. Det er DNA-et, forteller han om gamleklubben.

– De spiller med tre stoppere, og er et tungt, fysisk lag som vant serien med å være solide i begge bokser. Men Glimt har scoret mange mål mot forsvarsfemmere og det kan være en motstander som passer dem, sier Johansen.

POLSK FORTID: Pål Arne «Paco» Johansen kjenner polsk fotball godt. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Ifølge Knutsen kommer det ingen store overraskelser fra eget lag. Glimt skal gjøre det Glimt kan best.

– Vi forbereder oss alltid på motstanderen, men vi er oss selv. De er et angripende lag, som oss. De vil ha ballen og dominere, som oss. God intensitet og hvordan vi forsvarer oss, blir viktig. Vi skal ta dem på overgangen fra forsvar til angrep, sier treneren.

Budskapet blir gjentatt av kaptein Patrick Berg, som ble plukket ut som Glimts beste spiller av portugisiske Martins.

– Det er ikke noe å endre på nå. Vi skal være oss selv og ha tro på oss selv. Vi skal spille fotball på vår måte og nyte det. Dette er et stort øyeblikk for en fyr fra Bodø. Det er ikke lenge siden vi ikke trodde det var mulig, sier 23-åringen.

I polsk mediene har Glimt blitt beskrevet som «Kamikaze Askepott».

– Vi har ikke kommet til gruppespillet de fire siste årene, og etter at vi fikk Glimt var det få som trakk på smilebåndet. Treneren har terpet på taktikken, og jeg tror dødballene og krigen om midtbanen blir avgjørende, sier journalist i det Legia-dedikerte nettstedet Legionisci, Wojciech Dobrzyński, til VG.

