Klubbene bekrefter: Mannsverk har signert for Molde

Både Molde og Sogndal bekrefter på sine hjemmesider at de har solgt Sivert Mannsverk til Molde. Han har signert en kontrakt som strekker seg ut 2025.

KVALIK: Sivert Mannsverk kunne allerede ha vært i Eliteserien om Sogndal rykket opp i fjor. Det klarte de ikke ettersom de røk i kvalik-finalen mot Mjøndalen. Her fra kvalikkampen mot Ranheim i desember i fjor.

28. juli 2021 11:38 Sist oppdatert nå nettopp

Sivert Mannsverk blir, som VG tidligere kunne opplyse om, Molde-spiller. Det bekrefter både Molde og Sogndal på sine hjemmesider.

Den unge midtbanespilleren har over lenger tid vært på ønskelisten til flere klubber. 19-åringen har over 50 kamper for Sogndal og har også vært kaptein for Eirik Bakkes lag i OBOS-ligaen.

Molde la onsdag ut en liten videosnutt av en ferge som ankommer Molde med en emoji av et sett med øyne. VG har foreløpig ikke lyktes med å få kontakt med Molde-direktør Ole Erik Stavrum, men til klubbens hjemmeside er Stavrum begeistret etter signeringen av Mannsverk.

– Det er en stor dag for Molde Fotballklubb! Vi er veldig glade for å ha fått på plass Sivert. Han er en spennende spiller som vi har fulgt siden han var 15 år. Nå var timingen god, så vi er kjempeglade for å ha signeringen i boks, sier Ole Erik Stavrum i pressemeldingen.

– Jeg er veldig fornøyd med å signere for Norges beste fotballklubb! Jeg føler meg ønsket og førsteinntrykket har vært veldig bra. Jeg gleder meg til å få komme i gang, sier Sivert Mannsverk til Moldes hjemmeside.

Mannsverk takker også for tiden sin i Sogndal til det som nå er gamleklubbens egen hjemmeside.

19-åringen er ikke spilleklar før 1. august. Dermed håper han på å få sin debut for Molde i søndagens cupkamp mot Hødd.

– Meningen er at jeg skal være med på treninga lørdag. I mellomtida heier jeg på laget i returkampen mot Servette torsdag. Går det bra der venter det Tyrkia-tur og møte med Trabzonspor om ei uke. Fantastisk, det kan ikke bli bedre enn det, sier 19-åringen til Rbnett.

Rosenborg-trener Åge Hareide har vært åpen om at han ønsket å hente unggutten til Trondheim, men valget falt altså på Molde. Se episoden da Mannsverk var gjest i VGs Silly Season her:

Mannsverk kan være en erstatter for midtbanespilleren Fredrik Aursnes, som er koblet til flere klubber. Aursnes' kontrakt løper ut etter sesongen og han står fritt med å forhandle med andre klubber.

Fra før har toppscorer Ohi Omoijuanfo signert for Røde Stjerne. Han går gratis etter sesongen med mindre Molde blir enig om en overgang med den serbiske klubben i dette overgangsvinduet.

Mens det internasjonale overgangsvinduet er åpent, kan ikke norske klubber registrere nye spillere før 1. august.

Også nøkkelspillere som Eirik Hestad og Andreas Linde har kontrakt som løper ut etter sesongen.