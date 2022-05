Riise om starten i Avaldsnes: – Har vært tunge perioder

VALLE (VG)John Arne Riise (41) sier han har blitt møtt med overraskende mye dritt, men er «ufattelig glad» for at han sa ja til Avaldsnes.

I RING: Riise samlet spillerne i en ring etter kampslutt og ba dem om å holde hodet hevet.

2. mai 2022 16:06 Sist oppdatert nå nettopp

To ganger på seks kamper har Avaldsnes blitt sendt hjem med 0–6 i sekken denne sesongen. Søndag var det Vålerenga som tidvis overkjørte klubben hvor John Arne Riise overtok som trener før sesongen.

Til tross for tapet var Riise i godt humør i pressesonen etter kampen og uttalte at han var «ufattelig stolt» over lagets innsats.

Like før, i minuttene etter kampslutt, samlet han spillerne sine ved trenerbenken i en ring. Der kom han med noen oppmuntrende ord etter tapet.

– Ingen skal være lei seg, ingen skal gråte, ingen skal felle tårer. Dette er læring. Det er ikke den kampen vi ser tilbake på etter sesongen. Ok, det står 6–0, men det var tre cornere og et innlegg som gikk rett i mål. Det er mitt ansvar utad, og så får jentene fokusere på å komme seg til neste uke, sier Riise om innholdet i den lille talen.

Riise er åpen på at det for øyeblikket er langt opp til lag som Vålerenga for Avaldsnes. I løpet av de seks første kampene i sesongen har Avaldsnes spilt med tre forskjellige 16-åringer, én 17-åring og fem 18-åringer.

De siste to sesongene har Avaldsnes-laget fått en mer ung og lokal profil, etter at de tidligere har vært kjent for å ha mange utenlandske profiler på laget.

Blant dem som tidligere har spilt i Avaldsnes, men som nå er i en annen klubb, er Elise Thorsnes. Søndag scoret hun to mål for Vålerenga.

– Det er en spesiell klubb og en spesiell klubb for meg. Jeg synes det er litt trist å se at de ligger så langt nede på tabellen, men slik de har drevet i årene frem til nå, så må en kanskje tenke litt nytt og prøve å dyrke sine egne, la de få spilletid og vokse, og holde dem der så lenge som mulig, sier hun til VG.

LEVER SEG INN: John Arne Riise måtte se at Avaldsnes etter hvert fikk det tungt mot Vålerenga.

Samtidig som Riise sier det er mye læring for de unge spillerne på Avaldsnes-laget, har det også vært en lærerik periode for treneren.

– Jeg har et vanvittig ungt lag som jeg skal prøve å veilede best mulig. Jeg lærer mye av å se hvor nivået ligger. Det er ufattelig mye læring for meg, både som menneskekjenner, taktisk og mentalt.

– Jeg er ufattelig glad for at jeg tok denne jobben, for jeg har lært veldig mye om hvordan mennesker reagerer forskjellig, sier Riise.

– Jeg bryr meg ikke om hva folk skriver utenfra. De må gjerne slakte meg for alt jeg vil, men vi er i en prosess med å bygge opp spillere. Min jobb er å veilede jentene til å bli bedre. Vi har et par jenter som gråter på benken etter at de blir byttet ut. Det gjør meg trist. Det er ikke deres feil. De er unge og skal lære. Jeg bryr meg mer om jentene mine enn resultatet i dag.

SCORET TO: Elise Thorsnes har scoret 43 mål på 87 kamper for Avaldsnes. Søndag scoret hun to mål mot gamleklubben.

Riise roser Vålerenga for både billettstunt og en video i sosiale medier myntet på ham. Den tidligere Liverpool- og landslagsstjernen er mindre fornøyd med hvor mye fokus det har blitt på ham i andre kanaler.

– Jeg var jo selvfølgelig forberedt på det, men når det går som det går, med Rosenborg og de kampene der ... folk utenfra vet ikke hva vi holder med i klubben og hva stoda er. Jeg blir vurdert på resultatene. Det er som det er, men det tåler jeg. Vi i klubben vet hva vi driver med og hva prosjektet er, men det har nok vært mer dritt enn jeg hadde forestilt meg. Spesielt fra mediene og slikt. Men jeg har troen på det jeg holder på, og har nok selvtillit til å løfte meg selv. Men det har vært tunge perioder innimellom, sier Riise.

PROFIL: Karina Sævik har spilt for blant andre PSG og Wolfsburg tidligere. Nå har 26-åringen en lederrolle for det unge Avaldsnes-laget.

Landslagsprofilen Karina Sævik er den store stjernen på laget til Avaldsnes.

– Med en gang han ble trener, så fikk jeg veldig mange spørsmål om det. Da ble jeg litt lei av å svare på det. Ja, han er jo kjent og har vært en sykt god fotballspiller, men slik som han er med oss, så føler du ikke at han er en kjendis.

– Har han overrasket deg på noe vis?

– Ja, litt. Han vet jo at vi har et ungt lag. Han tar vare på de unge og hele laget, selv om det går dårlig og han egentlig er ganske følsom, sier Sævik.