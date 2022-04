Kjartansson-show da Vålerenga vant sesongens første hjemmekamp

VALLE HOVIN (Aftenposten): Vidar Örn Kjartansson og Vålerenga jublet for tre poeng mot FK Haugesund. En ellevill start på kampen ble avgjørende.

Vidar Örn Kjartansson var tilbake i scoringsform mot FK Haugesund.

17 minutter siden

VÅLERENGA – FK HAUGESUND 2–1

Vidar Örn Kjartansson danset, fansen jublet, og VIF-trener Dag-Eilev Fagermo gliste bredt.

Det ble to scoringer for Kjartansson. Nummer én på en lekker hæflikk og nummer to på en heading i krysset. Det var som om den islandske spissen hadde vasket bort fjorårets frustrasjon.

Man kunne se noen bekymrede blikk da Peter Therkildsen reduserte like før pause, men VIF sikret seg sesongens første trepoenger.

Slår tilbake etter skuffelsen?

I 2020 ble det en sterk tredjeplass i Fagermos første sesong. Den ga håp om noe enda større.

Så kom det skuffende fjoråret. Syvendeplass og «ingenmannsland», et sted VIF er blitt litt for kjent med de siste årene.

Men nå er det ny sesong. I serieåpningen ble det 0–1-tap mot Molde, langt ifra noen krise i en tøff bortekamp.

Det lå en slags forsiktig optimisme i luften blant hjemmesupporterne som trasket fra Helsfyr T-banestasjon til Intility Arena. I eget hjem forventet de tre poeng mot FK Haugesund.

Det var nok av ledige plasser, men Klanen møtte opp. Bannerne og flaggene blafret i vinden da lagene entret banen.

Det tok ikke lang tid før de fikk noe å juble for.

Forrykende åpning

VIF stupte i angrep fra start. På et hjørnespark vant Fredrik Oldrup Jensen duellen på første stolpe. Kjartansson snek seg fri bak i feltet og satte inn 1–0 med et lekkert hælspark i kampens første minutt.

Måltyven ville ha mer. Petter Strand sendte en høy ball inn i Haugesund-feltet. Kjartansson stakk pannen frem og headet ballen i krysset.

På klokken sto det 04:06. En drømmestart for Oslo-laget. De var spillesugne. Osame Sahraoui skapte flere farlige situasjoner der han dro seg fri og kom innover fra venstrekanten.

Kjartansson kunne fått hat tricket da han fikk ballen foran mål, men Haugesund-back Nikolas Walstad blokkerte skuddet.

VIF-dominerte. Så kom smellen like før pause. Alioune Ndour løp seg fri på høyrekanten. Han fant Peter Therkildsens hode inne i vertenes boks. Ballen gikk kontant i nettmaskene bak Kjetil Haug.

Stående applaus

I fjor spilte VIF uavgjort hele 12 ganger. Skulle det bli poengdeling igjen?

Annenomgangen var i hvert fall jevnere. Vertene sprudlet ikke like mye. FKH truet vesentlig mer enn i de første 45 minuttene.

Etter 65 minutter satte Kjartansson seg ned på gresset. Han slet med skader i fjor. Det er uklart hva som var galt denne gangen.

Like etterpå ble han byttet ut, og spissen fikk sin velfortjente hyllest fra fansen.

Men kampen var ikke over. I sluttminuttene hadde FKH ballen mye. De jaktet på utligningen.

Den kom aldri.