Sandviken-leder: Ikke første gang herrelaget fjerner bilder i garderoben

– Dette hadde aldri skjedd hvis et kvinnelag i 3. divisjon hadde brukt samme garderobe som et herrelag i Eliteserien, sier kaptein Tuva Hansen.

Medieansvarlig Mette Hammersland i Sandviken Toppfotball sier at dette ikke er første gang spillerbilder blir fjernet.

10 minutter siden

Onsdag ble det kjent at trenerteamet til herrelaget valgte å fjerne spillerbildene til det gulljagende Toppserielaget i garderoben fordi de virket «forstyrrende». Nå viser det seg at dette ikke er første gang bildene av serielederen har blitt tatt ned.

– Nei, dette er ikke første gang bildene i garderoben blir fjernet av herrelaget, sier medieansvarlig Mette Hammersland i Sandviken Toppfotball.

– Vi laget noen profilbilder på A4-ark som vi laminerte og hengte opp tidligere i sesongen. Herrelaget tok også ned disse bildene. Vi hengte dem opp igjen før våre spillere kom tilbake i garderoben, sier hun.

Sandviken-kaptein Tuva Hansen husker at det ble hengt opp bilder på A4-ark i garderoben, og ble også skuffet da disse ble fjernet.

– Jeg er rimelig lei av å måtte trekke likestillingskortet, men det skal ikke være på denne måten. Dette hadde aldri skjedd hvis et kvinnelag i 3. divisjon hadde brukt samme garderobe som et herrelag i Eliteserien.

Disse bildene ble fjernet fra garderoben.

– Uendelig trist at vi ikke har kommet lenger

– Jeg kjenner til at dette også har skjedd tidligere i sommer, sier styreleder Pål Hansen i Sandviken Toppfotball.

Han mener at saken om bildene i klubbgarderoben i Sandviken taler for seg selv, og sier at han ikke ser det som nødvendig å kommentere så mye mer rundt dette.

– Det er dessverre bare slik det er. Noen ganger pipler saker som viser galskapen til overflaten – både grums og holdninger. Dette er bare en av hundre saker som kunne blitt avdekket, sier han og legger til:

– Det er bare uendelig trist at vi ikke har kommet lenger i mann/kvinne-spørsmålet.

Vil unngå at liknende hendelser skjer på nytt

– Vi mener at Norges beste kvinnelag skal ha spillerbildene sine hengende i fred i garderoben, og beklager at disse ble tatt ned.

Det skriver Alexander Jansen, daglig leder i Sandviken IL, i en e-post til BT. Nå vil hovedstyret be herrelaget redegjøre for saken, og behandle saken videre internt, forteller han.

– Med en god dialog mellom partene vil vi unngå at denne typen hendelser skjer på nytt, og sikre at kvinnelaget opprettholder den plassen de fortjener, skriver han videre.

Jansen forteller til BT at han ikke er orientert om at bilder i garderoben skal ha blitt fjernet flere ganger.

– Norge har fortsatt en vei å gå når det gjelder likestilling i fotballen. Her har Sandviken opp gjennom årene gått i bresjen, og da er det ekstra leit å høre at vi selv svikter på et så viktig punkt. Sandviken skal fortsatt være en klubb som kjemper for kvinnefotballen, og vi får bruke tiden godt fremover på å forsterke lojaliteten for klubbens- og idrettsbevegelsen sine verdier, skriver han.

Styret beklager

«Nå skal all kommunikasjon om denne saken gå gjennom styret i klubben», skriver herretrener Magne Hesmyr Nilsen i en SMS til BT.

BT har forsøkt å få en kommentar fra Kirsty Alvheim Cunningham, som er styreleder i Sandviken IL. Hun viser til en uttalelse på idrettslagets nettsider der styret beklager.