Ekspertene mener dette viser et tydelig RBK-problem

Rosenborg tar langt færre poeng mot topplagene enn gullkonkurrentene gjør. – Det avslører Rosenborg litt, mener ekspert.

Molde er blant lagene som har slått Rosenborg denne sesongen. Tabellen viser at RBK tar lite poeng mot de andre lagene på topp seks.

Nå nettopp

– Jeg er ikke overrasket over det, men det sier noe om hvor ille det står til.

Det er Kai Bardal, VGs fotballekspert, klare dom over Rosenborg-tallene som Adresseavisen presenterer ham.

Tallenes tale er klare. RBK sliter tungt mot de andre lagene som ligger topp seks på tabellen. Med ett poeng i snitt på de sju kampene det gjelder denne sesongen, er det i sterk kontrast til Molde (1,57 poeng) og Glimt (2 poeng).

Det skal nevnes at både Bodø/Glimt og Lillestrøm gjenstår på Lerkendal denne sesongen, men 21 av Rosenborgs 37 poeng denne sesongen har kommet mot lag fra bunn fem på tabellen.

Fakta Rosenborgs kamper mot topplagene i 2021 H: Viking (5): 5-0 B: Glimt (1): 2-2 H: Molde (2): 2-3 B: LSK (6): 0-2 H: KBK (3): 1-0 B: Viking (5): 1-2 B: KBK (3): 0-1 Vis mer

Eksperter Adresseavisen har snakket med, mener det viser et tydelig bilde.

– Mangler alt bortsett fra duellstyrke

– Måten Rosenborg skaper ting på er enten at motstanderen gjør en stor feil nære eget mål, eller at de klarer å få slått ballen inn foran mål og skape nok dueller til at det ender i en stor sjanse. De fleste lagene i toppen vil gjøre mindre tabber. Selv mot de antatt dårligste lagene er det sjelden at vi ser Rosenborg spille dem ut, sier Kai Bardal.

– Mangler Rosenborg et godt grunnspill?

– De mangler alt bortsett fra duellspill og duellstyrke. Det er sjelden du ser et eneste angrep med mening bak, sier Bardal.

Noah Holm og Rosenborg tapte mot Kristiansund søndag.

– Gjør mye på egen hånd

Joacim Jonsson i Eurosport er enig. Han peker på at RBK er altfor avhengig av at enkeltspillere leverer.

– Det første jeg tenker på, er at tallene sier at det kollektive ikke fungerer. Rosenborg slår de dårligere lagene fordi de er så mye bedre individuelt. Mot de lagene kreves det ikke så mye kollektivt. Rosenborg har gode enkeltspillere som Vecchia, Holse og Ceïde og Holm. Dette er spillere som gjør mye på egen hånd. For å bryte ned de beste lagene kreves det mer kollektiv samhandling. Det er ikke like ett å bryte de ned med individuelle ferdigheter, sier fotballeksperten.

– For meg avslører denne statistikken Rosenborg litt, legger han til.

– For tidlig å evaluere

Mikael Dorsin er sportslig leder i RBK, og mener det er for tidlig å si om disse tallene peker på konkrete problemer i klubben.

– Vi får oppsummere når alle kampene er spilt, vi har flere av disse lagene igjen. Det er tabellen til slutt som har noe å si, sier Dorsin til Adressa.

– Hva sier disse tallene om Rosenborg i 2021?

– Jeg synes det er for tidlig å evaluere hundre prosent når vi ikke har møtt alle topplagene to ganger. Vi har sett på resultatene som har vært hittil og det har vært opp- og nedturer både i resultat og prestasjon i de kampene, sier Dorsin.

Han påpeker, som riktig er, at Rosenborg fortsatt har flere av topplagene igjen.

– Vi må alltid streve etter å bli bedre. Vi vil bli bedre som lag. Vi har mange gode spillere og ønsker å utvikle oss hele tiden. Vi må bli litt mer stabile enn v har vært under kampene, men det er mer generelt enn at det nødvendigvis handler om hvilke lag vi møter, sier sportssjefen.

– Hva må dere bli bedre på?

– Vi må bli mer stabile i prestasjonene på toppnivå, for de er høye når vi fungerer. Så må vi heve bunnivået når vi ikke har dagen, sier Dorsin.

RBK-legende Bent Skammelsrud er klar i sin tale etter det han har sett i det siste:

– Rosenborg vinner ikke serien med det poengsnittet mot rivalene. De viktigste poengene er de du tar mot rivalene, og denne statistikken viser at RBK ligger der de ligger av en grunn.

– Jeg ble også litt lurt av de gode resultatene. Jeg trodde RBK hadde «funnet opp kruttet», og at ting hadde snudd. Men hverdagen kom litt brått igjen etter tapene mot Viking og KBK.

– De har noe på gang

Tor Ole Skullerud var Eurosports ekspertkommentator under kampen mot Kristiansund. Han mener Rosenborg har gjort en del gode grep de siste månedene som han tror vil gi uttelling på litt lengre sikt.

– Tallene forteller det jeg har tenkt hele veien, at Rosenborg ikke har kommet opp på nivået som Molde og Glimt har. RBK har vist det i glimt, men likevel ikke vært oppe på på det nivået. Så jeg er ikke overrasket over den statistikken, sier Skullerud.

– Jeg synes de har noe på gang. De har gjort en del gode grep med tanke på å forynge troppen og elleveren sin. Det tror jeg de får bare utbytte av, men om de får det allerede i år er jeg mer usikker på, sier Skullerud.