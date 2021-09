Tre kamper på rad uten seier for TIL 2020 etter skuffende hjemmetap

TIL 2020 er i ferd med å blande seg inn i nedrykksstriden.

Tonje Kristine Nilssen og Ingvild Thynes Villa måtte se laget sitt tape mot Hønefoss.

Lars Elvevold

Nå nettopp

TIL 2020-Hønesfoss 1–2 (0–1)

TIL 2020 imponerte stort med å ta seg til kvartfinalen i cupen etter å ha slått ut blant annet toppserielaget Stabæk. Også i kvartfinalen mot serieleder Sandviken overrasket Øyvind Tjelde Hagas lag, og var nær ved ta kampen til ekstraomganger.

I serien går det derimot tråere for TIL 2020. Søndag ble det tap hjemme mot Hønesfoss. Bortelaget tok ledelen etter en halvtime, og doblet ledelsen sju minutter før slutt. Vilde Bratland tente et lite håp for hjemmelaget med sitt første mål for sesongen, men det ble tap for TIL 2020, som ligger på en niendeplass på tabellen, med tre poeng ned til Fart under streken.

Nettopp Fart er motstander for TIL 2020 neste helg, i det som blir en meget viktig kamp for å unngå en nervepirrende høst for grønntrøyene.