Kongepokalen blir værende i Oslo. Vålerenga slo Sandviken i finalethriller

Sandviken er nærmest ubeseiret i årets sesong. Likevel var det Vålerenga som var best da det gjaldt som mest.

Dejana Stefanovic scoret Vålerengas andre mål på frispark i NM-finalen mot Sandviken.

31. okt. 2021 18:10 Sist oppdatert nå nettopp

Sandviken – Vålerenga 1–2

På Ullevaal stadion var spenningen stor før søndagens cupfinale mellom Sandviken og Vålerenga. Mange hadde spådd at laget fra Bergen skulle være sterkest og ta et etterlengtet NM-gull. Slik ble det ikke.

Vålerenga gikk inn i kampen med selvtillit fra gode resultater tidligere i cupen. Det skulle vise seg å være gunstig. I en kamp med prestasjoner under par fra Sandviken gikk det ikke mange minutter før Vålerenga tok ledelsen.

– Det er stort og gøy. Jeg føler at jeg viser meg når det er viktig å score, sier målscorer Maria Dølvik Markussen.

Vålerenga-double

I fjorårets sesong gjorde blåtrøyene fra Oslo rent bord. I 2020 ble det både seriegull og cupfinaleseier over LSK i samme sesong.

I år var rollene snudd, og serielederne fra Bergen hadde det mentale overtaket før finalen. Etter to oppgjør i Toppserien sto stillingen 2–0 i seiere til Sandviken over Vålerenga. Der Vålerenga traff stang inn på det meste i fjor, kan det sies at Oslo-laget i år har bommet mer. Men stang inn ble det når det gjaldt som mest.

– Vi har fått mye selvtillit fra de andre kampene og vist at vi kan spille på toppnivå. Og det viser vi i dag, når det virkelig gjelder, forteller Markussen etter kampen.

Vålerenga-keeper Hannah Grace Seabert forventet mye press på seg selv før kampen. Men hun forteller om et lag som gjorde en suveren jobb på banen. Det gjorde jobben hennes lettere.

– Jeg synes vi gjorde en formidabel jobb som et lag, så presset ble ikke så stort som jeg trodde det skulle bli. Vi gikk inn i det som en enhet og hadde tillit til hverandre.

– Hvordan føles det å være cupmestere?

– Det er vanskelig å sette ord på denne følelsen. Det er bare et av de øyeblikkene man vil huske for resten av livet. Foreldrene mine er kommet hit helt fra USA. Så nå skal vi feire og bare nyte dette øyeblikket.

Vålerengas målscorere, Dejana Stefanovic og Marie Dølvik Markussen, etter cupgullet under NM-finalen i fotball for kvinner mot Sandviken.

Tok grep om kampen

I finalens innledende faser er det Vålerenga som går tøffest ut. De presser Sandviken fra start.

For ett år siden ble Maria Dølvik Markussen målscorer i det 105' minutt, da Vålerenga vant over LSK i cupfinalen 2020. I år løsnet det litt tidligere for de blåkledde fra Oslo, og Markussen satte ballen i nettet etter kun 13 minutter.

– Det var en fin opplevelse å være der ute i dag.

Sandviken på sin side slurver seg litt i gang, men etter en halvtime spilt er det de som overtar styringen. Men målet klarte ingen på Sandviken å finne i de første 45 minuttene.

Det gjorde derimot Vålerenga for andre gang. Dejana Stefanovic banker ballen inn i mål på tampen av første omgang. De blåkledde kan ta pause med en komfortabel tomålsledelse.

Kriget i 2. omgang

De siste 45 minuttene starter med et pang.

Tidligere statsminister Erna Solberg kan sees veivende med et Sandviken-flagg når de hvite og røde reduserer målforskjellen fem minutter etter pause. Marit Bratberg Lund bruker dødballfoten med all sin kraft, og ballen går forbi muren og inn i høyre kryss via stangen.

Med høyt press fra begge sider er spenningen intens ut i andre omgang. Det kan høres på tribunen, fra begge supporterleirene.

Vålerenga er på hugget når kampen går inn i sine ti siste minutter. Men Sandviken har ikke gitt seg, og de kjemper for harde livet. Et mål ligger i luften, og det kan komme fra begge sider.

Fem minutter før ordinær tid får Sandviken straffe, men målscorer Marit Bratberg Lund er ikke i nærheten av nettet og skyter ballen opp på tribunen.

– Jeg syntes faktisk ikke vi er påskrudd fra start i dag, og det er det som ødelegger for oss, forteller Lund etter kampen.

Det ble farlig foran Vålerengas mål rett før slutt også. Men fem minutter over ordinær tid blåser dommeren i fløyten. Trener Jack Majgaard kan senke skuldrene og slippe jubelen løs for Vålerengas andre cupgull på rad.

– Nå blir det en drink eller to. Eller fem, avslører Markussen.