Mjøndalen-keeper undersøkes for kampfiksing: – De prøver å ødelegge meg

Mjøndalen har videreformidlet påstander om kampfiksing mot keeper Sosha Makani (24) til Norges Fotballforbund.

UNDERSØKES AV NFF: MIF-målvakt Sosha Makani har fått grove beskyldninger mot seg.

26. okt. 2021 17:53 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Makani nekter for å ha bidratt til kampfiksing. Det var Drammens Tidende som først omtalte saken.

– Mjøndalen var veldig bekymret, men de har tatt vare på meg. Påstandene mot meg i sosiale medier, er det ikke noe grunnlag for. De som har delt de tingene, mange av de vet ikke engang selv hva de har delt. Målet deres er bare å ødelegge meg. De mislykkes med å ødelegge med flere år mens jeg var i Iran, men de prøver igjen nå, sier Makani til VG.

Ifølge daglig leder Berenike Wulfsberg i Mjøndalen er det standard prosedyre at de kontakter Norges Fotballforbund når det dukker opp slike påstander.

– Det har kommet en del meldinger i våre kanaler i forbindelse med kampen som var i helgen. Når det kommer slike beskyldninger mot vår spiller, har vi tatt kontakt med de organer som er naturlige. Det er NFF. Så har de rutiner på hva som skal gjøres med beskyldningene det handler om. Nå har vi gjort det vi som klubb skal gjøre, sier Wulfsberg til VG.

SPILTE MOT FKH: Mjøndalen og Makani slapp inn syv mål mot FK Haugesund for halvannen uke siden. Etterpå har han blitt beskyldt for kampfiksing.

Avventer NFF-undersøkelse

Daglig leder Wulfsberg sier at de ikke mistenker Makani for å ha gjort noe galt.

– Nei, ikke i det hele tatt. Dette kan like godt være en hatkampanje mot Makani. Det er helt umulig for oss å vite hvem som har sendt dette, sier Wulfsberg til VG.

Instagram-profilen hans ble pepret med meldinger fra iranske fotballfans etter 0–7-tapet for Haugesund.

– De sendte disse meldingene til min mor, min far, på klubbens Instagram og mange andre steder. Jeg er vant til dette, det skjer alltid i Iran, det er kanskje ikke like vanlig i Norge, sier Makani til Drammens Tidende.

Mjøndalen-målvakten bedyrer at han ikke er bekymret.

– Dette er ikke noe problem. Haterne sendte inn mange forskjellige meldinger om disse tingene og om andre ting. De vil bare at jeg skal bli sinna.

Bakteppet

Det som skal ha satt sinnene i kok skal være at Makani nylig ytret sin kjærlighet til Esteghlal FC – erkerivalen til hans tidligere klubb Persepolis FC, kjent som det store Teheran-derbyet. Han spilte i en rekke iranske klubber før han kom til «3050» i 2016.

– Jeg syns han takler det fint. Han er vant til å håndtere tøffe situasjoner, som han sier selv, så har han både supportere og «haters» i Iran, sier Wulfsberg til VG.

– Når forventer dere å få mer informasjon fra NFF?

– Det vet vi ikke. Vi har avsluttet saken fra klubbens side og forholder oss ikke mer til den før vi eventuelt hører mer fra NFF.

Kommunikasjonssjef Yngve Haavik i NFF bekrefter overfor Drammens Tidende at de gjør undersøkelser om mulig kampfiksing. Han sier at standard prosedyre i slike saker er at NFF sammen med Lotteritilsynet gjør undersøkelser for å finne ut om det er hold i påstandene. Han ønsker ikke å kommentere saken utover det.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen henviser i utgangspunktet til daglig leder for uttalelser om saken. På spørsmål om hvorfor han benket Makani mot Tromsø i helgen til fordel for Idar Lysgård (27), etter 0-7-tapet for FK Haugesund som nå undersøkes nærmere, er imidlertid Hansen klar på at det kun skyldes sportslige vurderinger.

– Det var en 100 prosent sportslig beslutning. Grunnen til at vi byttet keeper nå, var kun på grunn av sportslige årsaker. Da vi slapp inn syv nå, var det litt fotballens mekanismer. Idar har banket døren, sier Hansen til VG.