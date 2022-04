Haaland fortvilet i Dortmund-fiasko: – Alle er veldig skuffet

DORTMUND (VG) (Borussia Dortmund-RB Leipzig 1–4) Erling Braut Haaland (21) gikk målløs av banen da jærbuens lag ble ydmyket foran eget hjemmepublikum.

TYDELIG SKUFFET: Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund tapte stort hjemme mot RB Leipzig.

2. apr. 2022 20:24 Sist oppdatert nå nettopp

Dortmund ble kontret i senk av RB Leipzig foran 81.365 tilskuere på Signal Iduna Park. For første gang siden pandemiens start var den mektige arenaen fullsatt, men publikum fikk se en skuffende opptreden av gultrøyene.

To scoringer av Konrad Laimer og en vakkert plassert nettkjenning av den ferske franske landslagsdebutanten Christopher Nkunku stilnet «Die gelbe Wand» her i Tyskland. Den gule veggen fikk se Donny Malen redusere for hjemmelaget fem minutter før full tid, men like etterpå skrudde Dani Olmo inn 4–1 for gjestene.

– Vi har spillet, kontrollen og noen fine sjanser, men så gir vi dem de tre første målene. Det er ikke bra av oss i det hele tatt, sier Dortmund-stopper Manuel Akanji til VG og tyske medier i intervjusonen etter matchen.

INNBITT: Haaland forsøkte å oppildne lagkameratene på stillingen 0–2.

Dortmund-tapet betyr at det er ni poeng opp til serieleder Bayern München med bare seks runder igjen av sesongen. Bundesliga-tittelen er dermed så godt som tapt for Haaland og lagkameratene.

– Etter det som skjedde i dag skal vi ikke snakke om Bundesliga-tittelen. Vi må heller analysere kampen - og fokusere på å ta poeng borte mot Stuttgart neste fredag, sier Dortmund-trener Marco Rose til VG.

– Først og fremst er alle gutta veldig skuffet, fortsetter han.

MISFORNØYD: Dortmund-trener Marco Rose likte ikke det han så mot Leipzig.

Haaland var usikker til oppgjøret etter de blodige smellene i landskampen mot Armenia på tirsdag, men 21-åringen var i startelleveren da lagoppstillingene ble offentliggjort en time før avspark. På tribunen satt også pappa Alfie og flere av superspissens venner og familiemedlemmer.

I motsetning til Haalands glitrende opptreden for Norge, hadde han så å si ingenting å jobbe med mot Leipzig. Til det var laget hans for svakt.

Etter at Dortmund hadde dominert banespillet innledningsvis, blottla Marco Roses mannskap seg fullstendig defensivt. Etter 20 minutter forærte også Emre Can bortelaget en scoring da han forsøkte å vende med mann i rygg drøyt 30 meter fra mål.

Laimer snappet ballen fra Dortmund-stopperen, spilte den videre, gikk på løp inn bak ryggen til Mats Hummels og fikk deretter ballen tilbake av Nkunku. Pasningen var strøken og det samme var avslutningen. Gregor Kobel kom rusende ut i stjerneformasjon, noe Laimer så og lobbet ballen over Dortmund-keeperen.

– Det er fullt hus, og så taper vi 1–4. Det er veldig, veldig tungt for alle. Jeg syns vi var veldig gode de første 20 minuttene, og vi hadde muligheten til å ta ledelsen. Så har vi et balltap, og Leipzig gjør 0–1, sier Dortmund-trener Rose.

SCORET TO: Konrad Laimer viste seg frem for publikumet i Dortmund på frekt vis.

Under ti minutter senere doblet samme mann med et skudd via nevnte Can, som hadde en fryktelig kamp for hjemmelaget.

Før timen var passert herjet Laimer og Nkunku igjen med Dortmund-forsvaret, før sistnevnte styrte inn 0–3 fra rundt 16 meter.

Da gikk det bare et kvarter før flere tilskuere reiste seg fra setene sine og gikk hjem i frustrasjon. Malens scoring tente et bitte lite håp, men det varte under to minutter. Da banket Olmo ballen i mål via tverrliggeren, og etter kampen svarte Dortmund-fansen først med å bue mot eget lag, før de gikk over til å synge igjen.

Haaland ble stående igjen som en av de siste Dortmund-spillerne til å forlate gressmatten, etter en svært fortvilende prestasjon fra lagets side.

0–3: Nkunku plasserte inn Leipzigs tredje scoring i det 58. minutt.