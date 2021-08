Kriseekspert om Branns håndtering: – De mislyktes katastrofalt

Birger Grevstad jr. og Vibeke Johannesen ville ikke svare på spørsmål etter tirsdagens maratonmøte i Brann.

17. aug. 2021 18:17 Sist oppdatert nå nettopp

Brann Stadion: Etter et mange timer langt styremøte tirsdag kom Branns styreleder Birger Grevstad jr. og daglig leder Vibeke Johannesen ut for å møte pressen.

Hvilke konklusjoner som er trukket etter nachspielskandalen, ble det ikke sagt noe om.

– Alle lurer på tillitsforholdet mellom meg og Vibeke. Vi står sammen i denne situasjonen og vi jobber sammen, sier Grevstad.

Branns ledelse nektet å svare på spørsmål da de kom ut for å møte pressen. Det hele var over på tre minutter og 25 sekunder.

Gjennomgangstonen var at Brann jobber med å gjenreise tilliten til klubben og at man nå samarbeider godt.

– Jeg er glad jeg har et så godt og kompetent styre å samarbeide med. Nå må vi bruke ressursene i styret og jobbe godt sammen, sier Johannesen.

Grevstad valgte å skryte av de ansatte i administrasjonen som har gjort en «ekstrem jobb».

– En veldig dårlig idé

Seansen har utløst reaksjoner hos flere.

– De mislyktes katastrofalt med det de ønsket å gjøre, mener Ketil Raknes.

Han er høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og underviser blant annet i krisekommunikasjon.

– Det vi så var daglig leder og styreleder som forsøkte å beskytte seg selv mot kritikk. I stedet ender de opp med at kritikken bare styrkes.

Raknes, som selv er Brann-supporter, mener klubbledelsen kom skjevt ut i krisehåndteringen helt fra starten av.

– Uttalelsene i begynnelsen om at den negative medieomtalen var straff nok, og at man nå burde gå videre, ga inntrykk av at saken skulle skyves under teppet og glemmes.

Tror det ender med at flere må gå

– I en slik krisesituasjon er ydmykhet, selvkritikk og sanksjoner det man forventer. Det man ikke forventer er en pressekonferanse der de sier at de er flinke til det de holder på med, sier Raknes, med referanse til tirsdagens seanse.

– Når forventninger til sanksjoner er store, er det en veldig dårlig idé å ha en pressekonferanse der man ikke sier noe som helst.

Raknes mener Brann-ledelsen hadde tjent på å heller vente til de hadde noe mer å meddele.

– Folk forventer at ansvar må plasseres et eller annet sted. Jeg tror ikke det ender med at bare én må gå, men at mange må gå, sier Raknes.

Får kritikk

Seansen vekker reaksjoner i sosiale medier.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener Brann burde droppet hele pressetreffet.

– Det der var jo ingenting, skriver Mathisen på Twitter.

Avgått Brann-trener Kåre Ingebrigtsens bror Kevin er også blant dem som kommenterer.

Flere personer skriver at det var en pressekonferanse om «ingenting».

– Oppfattes som lukket

– Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke svarte på spørsmål. Kanskje fordi spørsmålene de hittil har fått har fått ført begge opp i problemer, sier BT-kommentator Anders Pamer.

Også Lene Bergmann, daglig leder i kommunikasjonsbyrået Mannheimer, reagerer på dette.

– Det bidrar til at de blir oppfattet som lukket og lite transparent. Erfaringene sier at man får internett til å koke når man lukker informasjonskanalen, sier Bergmann.

Flere har kritisert pressekonferansen for ikke å inneholde noe nytt. Det mener Bergmann er noe urettferdig.

Hun viser til at styreleder Grevstad jr. uttrykte tillit til daglig leder i uttalelsene om at de står sammen i situasjonen. Det står i kontrast til uttalelsene for to dager siden da han ikke ville svare på spørsmål om dette.

– For sent ute

– Det etterlatte inntrykket er likevel at her skjedde det ingenting. Brann bør etterstrebe å være konkret og fortelle hva de faktisk jobber med, sier Bergmann.

I likhet med Raknes mener hun ledelsen har vært sent ute med å anerkjenne alvoret i situasjonen. Etter 25 år i Bergen omtaler også hun seg som Brann-supporter.

– I krisekommunikasjon er det minst like viktig å holde åpen linje internt til de som er berørt, fremfor å holde mediene og offentligheten orientert. Jeg håper Brann husker det menneskelige i dette.

Branns medietalsmann Thomas Brakstad skriver følgende til BT når han får høre om kritikk fra omgivelsene.

– Pr. nå er ikke saken ferdigbehandlet. Siden mediene hadde ventet utenfor Stadion i åtte-ni timer, valgte vi å møte dem og orientere kort, heller enn å ikke si noe som helst, sier Brakstad.

Ubesvarte spørsmål

Nachspiel-krisen Brann står oppi – Grevstad kalte det en prekær situasjon – består av flere elementer:

Det hele startet mandag kveld forrige uke med at hele laget gikk ut og spiste middag sammen.

På middagen ble det drukket alkohol.

Senere gikk halvparten videre til et utested.

Til slutt endte tolv spillere og syv utenforstående kvinner opp på nachspiel på Stadion. Der var det mer alkohol og seksuell omgang.

Politiet etterforsker nå et mulig seksuelt overgrep. Det er én mistenkt og vedkommende nekter straffskyld.

De to Brann-spillerne Kristoffer Barmen og Mikkel Andersen har vært utelatt fra trening og var ikke i kamptroppen mot Sandefjord sist søndag.

Brann får nå bistand av advokat Nina Sandnes i saken.

Tirsdag ville verken Johannesen eller Grevstad svare på spørsmål om de to spillerne.