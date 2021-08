RBK-treneren: – Kan komme en nyhet om noen dager

Geir Hansen varsler en avgjørelse om egen fremtid i løpet av kort tid.

Assistenttreneren sier det står mellom to valg nå: Å forlenge med RBK eller å gå tilbake til jobben i NFF.

30 minutter siden

LJUBLJANA: Like etter at Åge Hareide sa nei til å forlenge RBK-kontrakten og offentliggjorde at han pensjonerer seg som fotballtrener, åpnet assistenten Geir Hansen for å bli værende i klubben.

Hansens kontrakt går ut etter inneværende sesong.

I starten av juli sa Hansen til Adresseavisen at en avgjørelse skulle tas i sommer.

– Ser på mulighetene

Nå varsler han at det kan skje innen kort tid:

– Det kan komme en nyhet om noen dager. Jeg og Rosenborg prater sammen og ser på mulighetene. Fortsatt er det ikke helt spikret, men vi har en god dialog.

Det er et drøyt år siden Hansen ble presentert som RBK-trener. Den gangen var det Trond Henriksen som var midlertidig hovedtrener, etter at Eirik Horneland ble ferdig i klubben.

Bare noen dager før Horneland gikk av som trener i Rosenborg, skal den tidligere RBK-treneren ha bedt Geir Hansen om hjelp.

Hansen har tidligere vært både vært hovedtrener og assistent for Aalesund, blant annet under Kjetil Rekdal. Han har også vært assistenttrener for kvinnelandslaget, og hovedtrener for G18-landslaget.

Assistenttreneren er sønn av RBK-legenden Bjørn Hansen.

Les også RBK-stjernen starter med utdanningen allerede i høst

To valg

Nå sier Hansen at det står mellom to valg: Enten forlenge kontrakten med RBK eller gå tilbake til jobben i NFF (Sunnmøre fotballkrets) som spillerutvikler.

Samtidig svarer han «ja» på spørsmål om andre klubber har sjekket ut situasjonen hans.

– Jeg er ikke bekymret for min egen jobbfremtid i fotballen, sier han – og legger til:

– Det er uaktuelt for meg med noe annet enn RBK eller NFF. Jeg trives veldig godt i begge jobbene og har ingen drømmer eller ambisjoner om å være et annet sted.

– Handler ikke om penger

Familien hans bor fortsatt i Ålesund. De har gitt beskjed om at de vil at Hansen skal være mer hjemme.

– Årsaken til at det tar tid handler ikke om penger eller noe sånn. Det er en totalpakke som må være på plass. Jeg har hus, hjem og familie i Ålesund, noe som betyr at jeg må pendle en del.

Fra mandag til onsdag denne uka er RBK i Ljubljana i Slovenia for å spille returkampen mot Domzale. Under oppholdet i den slovenske hovedstaden har Hansen og RBK en plan om å snakke sammen.

– Vi får se om vi rekker en prat i Slovenia. Jeg vil gjerne ha en avklaring snart i en eller annen retning, sier han.

På plass i Slovenia: Geir Hansen sier han bruker store deler av oppholdet til analysere kamper.

Les også Hareide: – Må kanskje tvangsvhvile noen

Mener RBK bør forlenge med Hansen

Hareide, som ikke blir å se på Lerkendal i 2022, er klar på at RBK bør gjøre det de kan for å forlenge med Hansen:

– Ja, det bør de absolutt. Hele staben her består av dyktige og hardtarbeidende folk. Det er viktig med kontinuitet og folk som kjenner klubben godt. Alt ligger til rette her for å utvikle et godt fotballag, men spillerne må også ta til seg all lærdommen. Erfaringsmessig kan slikt gå i rykk og napp. Noen ganger fungerer det veldig godt, andre ganger ikke. Et byggverk er skjørt i startfasen, og da kan alt skje. For vår del har det vært litt vaklende, og nå forsøker vi å ta tak i det. Men staben er dyktig og forutsetningen til å lykkes her er gode.

I juli uttalte RBK-trener Åge Hareide at klubben bør forlenge med Geir Hansen.

Tidligere i sommer sa styreleder Ivar Koteng at det kan bli aktuelt med en midlertidig trenerløsning etter at Hareide har forlatt klubben.

– Vi har lært at vi venter til vi får den treneren vi vil ha, sa Koteng.

Hansen har tidligere sagt at det er uaktuelt for ham å være midlertidig hovedtrener.

Nå sier han dette på spørsmål om at det kan være aktuelt:

– Det er ikke noe jeg har tenkt på. Jeg tar et kvarter av gangen.