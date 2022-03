Brann Kvinner regner med å nesten doble sponsorinntektene i sitt første år

Brann kvinner forventer at sponsorinntektene skal skyte i været.

Brann Kvinner budsjetterer med betraktelig mer penger fra sponsorinntekter i 2022 enn 2021.

Torsdag kveld avholdes årsmøtet for SK Brann Kvinner, og i den anledningen legges regnskapet for 2021 og budsjettet for 2022 frem.

I 2021 fikk de inn omtrent 4,5 millioner kroner i sponsorinntekter, reklameinntekter og eksterne gaver.