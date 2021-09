RBK sjanseløse i 2. div: - Forstår at spørsmålene kommer



RBKs rekrutter ligger sjanseløst plassert i 2. divisjon. Mens RBKs g18- og g16-lag ligger på 15. plass i sine landsdekkende serier.

- Dersom man kun leser tabeller, forstår jeg at spørsmålene kommer, sier akademisjef i RBK, Roar Vikvang.

Etter sommerens seriekamper forstår akademisjef Roar Vikvang at spørsmålene kommer. Men han vil ikke omtale resultatene som "for dårlige".

- Det varierer fra kamp til kamp. Vi spilte 1-1 mot Molde i g18-serien, og ser at vi er konkurransedyktige både i 16- og 18-årsserien når vi stiller vårt beste mannskap. Men vi fordeler spilletid, som har vært en klar strategi, sier Vikvang til Adresseavisen.

Som et direkte svar på spørsmålet om resultatene har vært for dårlige i 2021.

Få bidrag fra a-laget: Per Ciljan Skjelbred var med mot Kjelsås 23. august, i en kamp RBK2 tapte 1–3. Akademisjef Roar Vikvang mener blant annet at årets meget unge mannskap har gjort det tøft å stå i 2. divisjon.

Seks poeng på 16 kamper

I fjor unngikk RBK 2 nedrykk fra 2. divisjon, ettersom det kun ble spilt halv serie på grunn av korona. Den gang endte RBK-rekruttene sist på tabellen, med 11 poeng på 13 kamper.

Denne sesongen spilles full serie, og etter 0-5-tapet for Sotra søndag står RBK 2 med seks poeng etter 16 kamper - og virker klare for 3. divisjon ti kamper før slutt.

Videre har RBK-rekruttene trøblet med resultatene i de to andre riksdekkende seriene klubben er med i: Gutter 18 og gutter 16.

For G18 er det ikke spilt mer enn fem kamper. Men med fem poeng er RBK nummer 15 på tabellen, ti poeng bak ledende Strømsgodset. 15. plass er fasit også for G16-laget, som etter fem kamper er åtte poeng bak ledende Molde og Haugesund.

Tiltrådte i januar

Roar Vikvang tiltrådte formelt som akademisjef for Rosenborg 1. januar, etter å ha brukt høsten i fjor til å bygge trenerteamet rundt seg.

- Dersom man kun leser tabeller, forstår jeg at spørsmålene kommer, sier Vikvang, når vi snakker med ham mandag.

Han mener imidlertid det blir feil å bruke uttrykket for dårlig om det som har blitt levert av akademiet i 2021.

- Dette kommer som en konsekvens av en ny strategi, innleder han - når vi ber Vikvang forklare.

- Når det gjelder 2. divisjon, er det flere grunner. For det første valgte vi å kutte ut "overårige" spillere i akademiet, altså spillere som ikke lenger er i junioralder. Dette hadde klubben tidligere. Det skyldes en trend vi har sett litt over tid: At de som har tatt steget fra akademiet og inn i elleveren til RBK, som Jonas Svensson og Ole Selnæs, begynte å spille seniorfotball i veldig ung alder. Planen for 2. divisjon har vært å matche våre mest lovende unggutter tøft, og supplere med spillere fra a-laget. Så har a-laget hatt en krevende skadesituasjon og ikke fått bidratt så mye som de kanskje hadde tenkt, sier akademisjefen.

Han legger til:

- Men vi er overbevist om at enkeltspillere har tatt store steg. Det er først og fremst a-laget til RBK som skal vinne, mens de andre arenaene skal utvikle spillere med tanke på nettopp a-laget. At vi har lånt ut Pawel Chrupalla (Blink) og Mikkel Konradsen Ceïde (Ranheim), er også spillerutvikling. De to var klare for å teste et nytt nivå. RBK2 blir svekket, men vi mener det er måten å gjøre det på for å få spillere gode nok for a-laget.

Mener 3. divisjon mer naturlig

Vikvang mener denne modellen videre har fått konsekvenser også i G18- og G16-klassen:

- Vi har spilt med unge, uerfarne mannskap også på de trinnene. 16-åringene har blitt flyttet opp i 18-årsklassen, og så videre. I 2. divisjonskampen mot Sotra søndag stilte vi for øvrig med flere spillere på 15, 16 og 17 år. Vi holdt én omgang (0-0- til pause), så ble det for tøft, mener han.

- Er 3. divisjon en riktigere arena for RBK2?

- Ja, jeg tror det. Vi går på banen for å vinne hver kamp, men det er ikke slik at alt handler om å berge plassen i 2. divisjon. Dersom vi fast hadde med tre fire fra a-stallen, ville 2. divisjon vært en god arena. Med et rent juniorlag er det for tøft. Jeg mener det også er bedre å gå på banen med 16-17-åringer vi har tro på, enn at vi styrker en rekruttstall med flere overårige spillere kun for å overleve i 2. divisjon, svarer Vikvang, og tenker på at klubben endt sist i 2. divisjon i 2020, også.



Flere spillere i 2022

RBKs rekruttstall har i enkelte år talt over 50 spillere. I dag, blant annet gjennom den nye modellen, er det 40 spillere i akademiet. Nå medgir Vikvang at antallet kan ha vært i tynneste laget:

- Det blir neppe over 50 spillere igjen. Men særlig med tanke på skadesituasjonen rundt a-laget er det mulig vi øker tallet noe i 2022, forteller han.

Og legger til:

- Vi får en del spørsmål om RBK satser nok på unge trøndere. I akademiet satser vi - med et par unntak - utelukkende på trøndere. Vi har spillere som kan bli veldig gode, sier Vikvang - og snakker blant annet om klubbens fem landslagsspillere under u21-nivå.

- Andre skandinaviske akademi har en annen rekrutteringspolitikk enn oss. Vi kunne fint ha fylt opp akademiet med spillere fra andre deler av landet, og også fra utlandet. Men slike henvendelser bruker vi ikke tid på.