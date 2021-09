RBK-stjernen snakker ut: – Jeg var veldig ensom

Etter en krevende tid i England, har Kristine Leine (25) fått en helt ny hverdag i Trondheim og Rosenborg.

Kristine Leine følte seg ensom og omtaler hverdagen i Reading som «kjedelig» og «ensidig». Nå har hun funnet seg til rette i Trondheim: – Kontrasten fra England enorm.

Nå nettopp

LADE: – Jeg mistet nattesøvnen etter den missen.

RBK-proff Kristine Leine smiler litt skjevt, før hun blir alvorlig i blikket.

– Det er klart at når jeg blir hentet til Rosenborg, er det fordi jeg skal være god og forbedre laget. Da kan jeg ikke gjøre slike feil i så viktige kamper. Det var tungt både for meg personlig og klubben. Heldigvis ble ikke feilen avgjørende. Det hjalp på. Men det var tøft å takle.

25-åringen fra Ålesund møter Adresseavisen to dager før toppoppgjøret mot Vålerenga som skal spilles på Lerkendal.

På bordet foran henne står dagens lunsj. Rundstykker med smør, salami og agurk, appelsinjuice og kaffe. Leine forteller om en hektisk og spesiell periode de siste ukene.

25-åringen slet med nattesøvnen etter forsvarstabben mot Levante i Champions League-kvaliken.

Det hele startet med tap mot serieleder Sandviken 14. august, før RBK avanserte i Champions League-kvaliken etter seier mot hviterussiske Minsk. Så kom Levante-kampen, der RBK røk ut etter å ha tapt 3–4 mot spanjolene. Leine var skyld i det tredje baklengsmålet.

En pasning til midtstopper Ina Vårhus ble altfor upresis. Sandie Toletti snappet opp ballen og scoret.

Deretter vant de 4–0 i cupkampen mot KIL/Hemne, før de tapte 0–3 i en showkamp mot Barcelona på Lerkendal.

– Det har vært noen hektiske uker. Dette er jo den første normale uka for oss på lang tid. Det er litt uvant. På mandagen visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre, sier Leine og gliser.

Kristine Leine (nummer to på ryggen) ser ballen gå i mål over keeper Kristine Nøstmo i andre ekstraomgang. Denne scoringen ødela drømmen om gruppespill i Champions League for RBK. Leine var ikke innblandet eller skyld i det avgjørende baklengsmålet. Levantes Giovana Queiroz ble målscorer.

Ble overrasket

Selv om Ålesund-jenta har rukket å oppleve litt av hvert med Rosenborg allerede, er det ikke mer enn drøye tre måneder siden hun ble klar for klubben. Og det var først i slutten av juni hun kom til Trondheim og debuterte i sort og hvitt.

– RBK og Trondheim har overrasket meg veldig positivt. Jeg trives i byen og klubben er som en familie. «Koteng» er vårt hjem. Jeg visste ikke helt hva som møtte meg da jeg skrev under for klubben, men det har vært bedre enn hva jeg hadde forventet, forteller hun.

– Jeg visste ikke helt hva som møtte meg da jeg skrev under for klubben, men det har vært bedre enn hva jeg hadde forventet, sier Leine om starten på sin RBK-karriere.

Leine har tidligere spilt for klubber som Fortuna og Røa i Norge. Men det var Reading og engelsk proffotball som var hennes hverdag før hun kom til Trondheim:

– Kontrasten fra England enorm. Jeg dro fordi jeg var veldig ensom i Reading. Det ble bare fotball og en ensidig og kjedelig hverdag. Under den verste koronapandemien så jeg ikke kjæresten min på ni måneder. Jeg fikk heller ikke møtt familien min på ti måneder. Kulturforskjellen er også stor mellom Norge og England. Her er man mer opptatt av menneskeverd og verdier. I England var det en hardere og tøffere kultur. Om du ikke presterte, ble folk sur og grinete. Det er vinnerkultur her også, men på en annen måte.

Fakta Dette er Kristine Leine Navn: Kristine Bjørdal Leine Alder: 25 Klubb: Rosenborg Posisjon: Sideback og midtstopper Tidligere klubber: Spjelkavik, Fortuna, Røa og Reading Landslag: 11 A-landskamper for Norge. Var med i EM-troppen i 2017. Vis mer

– Som natt og dag

Nå leier hun en leilighet på Lade, der hun bor alene. Kjæresten bor i Fredrikstad, mens familien er hjemme i Ålesund.

– Jeg ser mer til både kjæresten og familien min nå enn da jeg var i England. Det betyr mye, sier hun.

Leine er en av RBKs helprofesjonelle spillere. Det betyr at hun lever av fotballen.

For noen år tilbake måtte Leine gi opp sykepleiestudiene: – Jeg ble revet i alle kanter. Til slutt ble det for tungt for meg.

Tilbake i 2018 ble hun kåret til årets spillerforbilde i Toppserien. Det ble blant annet begrunnet i at hun frontet utfordringene knyttet til å kombinere studier og toppidrett. Leines åpenhet skapte massiv oppmerksomhet i media.

– Livet da og nå er som natt og dag. Den gangen ble sykepleiestudiene altoppslukende. Praksisjobbingen lot seg ikke kombinere med fotballen. Jeg møtte folk i arbeidslivet som ikke ønsket å hjelpe meg. Før treningsøktene var jeg sliten etter all jobbinga. Jeg ble revet i alle kanter. Til slutt ble det for tungt for meg, forteller 25-åringen.

– Nå er livet helt annerledes. Jeg kan fokusere fullt og helt på fotballen og leve som en toppidrettsutøver. Det er optimalt for meg.

Les også RBK-talentet tatt ut på landslaget

– Frustrerende

Men selv om hun nyter å være fulltidsproff i Norge, har hun merket at det blir en god del mer fritid:

– Det er deilig å gjøre ingenting. Samtidig mangler det noe i hverdagen. Derfor har jeg vurdert både studier og en deltidsjobb den siste tiden. Det blir nok det siste. Jeg vet ikke helt hva ennå, men jeg er på utkikk etter å ha noe ved siden av fotballen.

– Det er litt frustrerende at jeg ikke har en plan for livet etter fotballkarrieren. Som 21-åring hadde jeg alt klart, men nå som 25-åring aner jeg ikke.

Selv om det er en luke opp til serieleder Sandviken i Toppserien, har ikke Leine og RBK gitt opp drømmen om seriegull.

Gir ikke opp

Aller først er det toppkampen mot Vålerenga som står for tur. Opp til serieleder Sandviken er det syv poeng, men bergenserne har spilt én kamp mer enn trønderne.

– Hvordan anser du mulighetene for seriegull nå?

– Alt er ikke opp til oss lengre. Det er en kjip følelse å ha. Men så lenge vi vinner kampene fremover, er muligheten der. Vi får bare håpe at Sandviken går på noen smeller. Det blir tøft, men vi har ikke gitt opp.

Leines navn var ikke med i landslagstroppen som ble tatt ut for noen dager siden. Hun står med elleve A-lagskamper med flagget på brystet.

– Det er ikke så mye kommunikasjon mellom meg og landslagsledelsen, så jeg aner ikke om jeg er nært eller langt unna en plass i troppen. Jeg prøver å ikke tenke så mye på det. Det har vært mye frem og tilbake opp gjennom, sier hun.

Forsvarsspilleren har kontrakt ut neste sesong. Hva som skjer etter det, synes hun er vanskelig å svare på ennå. Men:

– Ingenting tilsier at jeg ikke skal bli værende.

– Tror du RBK blir Norges beste lag mens du er her?

– Ja.