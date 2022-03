Rosenborg tapte 0–3 mot Obos-laget Raufoss i generalprøven

(Rosenborg – Raufoss 0–3) Raufoss skrev at de var stolte over å møte Rosenborg til treningskamp – før de ydmyket dem i generalprøven til Eliteserien.

INGEN OPTIMAL OPPLADNING: Rosenborg har tapt to kamper mot Obos-liga-motstand i sesongoppkjøringen.

25. mars 2022 15:52 Sist oppdatert 32 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det ser ikke ut som vi har trent på noe som helst i vinter, sier RBK-trener Kjetil Rekdal til Adressa.

– Rosenborg trenger et mirakel på ni dager, oppsummerte Adresseavisens kommentator Ole Sagbakken på stillingen 3–0 til Raufoss.

Kjetil Rekdal og Rosenborg går inn i Eliteserien med en rekke svake resultater i sesongoppkjøringen.

Tidligere i mars tapte de 0–3 for lokalrival Ranheim, søndag tapte de 1–2 for Tromsø og fredag fulgte de opp med å bli ydmyket av Obos-ligaens Raufoss på eget gress.

– Alle skjønner at det er en rimelig dårlig følelse. Vi går opp i liminga jo lengre kampen varer. Vi er bedre enn dette, men vi må finne rytmen i det vi holder på med, sier Rekdal.

Teodor Berg Haltvik scoret to av målene, mens Markus Johnsgård scoret mellom disse.

– Det kjennes sykt dårlig ut, det kjennes «ræva» ut. Det er tunge ord, men det er sånn det føles nå, sier Olaus Skarsem til Adresseavisen etter kampen.

Problemene førte til at Kjetil Rekdal så det nødvendig å gjennomføre et ordentlig oppvaskmøte i etterkant av kampen mot Tromsø, der den ferske treneren ifølge klubbens «På innsiden»-serie sa «vi må løse det, vi er nødt til å finne en vei ut av det. Vi er bedre enn dette».

Mot Raufoss var de ikke bedre og slet spesielt i andre omgang med å skape farligheter i den siste kampen før serieåpningen mot regjerende mester Bodø/Glimt på Aspmyra søndag 3. april.

– Alle skjønner at det er en rimelig dårlig følelse. Det er et ganske stort sprang dit (til Bodø/Glimt). Raufoss for holde på med det de er gode på, vi detter sammen og går opp i limingen, sier Rekdal til Adresseavisen, før han gjentar mantraet fra etter kampen mot Tromsø – «vi er bedre enn det her».