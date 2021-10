Friskmeldt Ondrasek ble benket - dette sier han om framtiden

To kamper på rad uten plass i startoppstillingen endrer ikke Zdenek Ondraseks ønske om å forlenge oppholdet i TIL.

Zdenek Ondrasek i pressesonen etter kampslutt på Aker stadion.

17. okt. 2021 10:56 Sist oppdatert nå nettopp

30.juli kunne iTromsø avsløre at TIL undersøkte muligheten for å hente den tidligere Alfheim-helten Zdenek Ondrasek hjem. En måned senere kunne TIL innkalle til pressekonferanse på Alfheim, der den tsjekkiske spissen ble presentert som TIL-spiller ut sesongen.

32-åringen markerte seg umiddelbart med scoring i sin første kamp etter returen, mot Rosenborg på Lerkendal. En skade i ribbeina gjorde at spissen mistet kampen mot Lillestrøm. Ondrasek startet på benken i hjemmekampen mot Haugesund for to uker siden, og fikk heller ikke starte lørdagens kamp mot Molde.