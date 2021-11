Italia mister VM-plassen: – Det er skuffende

(Nord-Irland – Italia 0–0/ Sveits – Bulgaria 4–0) Italia misset VM for første gang på 50 år i 2018. Nå må europamesterne gå den tunge veien om playoff. Sveits er klare for VM i Qatar.

FULL STOPP: Federico Chiesa og Italia er ikke klare for VM etter en frustrerende kveld i Belfast.

15. nov. 2021 22:35 Sist oppdatert i går 23:55

Mens Italia stanget i den nordirske muren i Belfast feide Noah Okafor, Ruben Vargas, Cedric Itten og Remo Freuler ballen i mål i Luzern. De sendte Sveits til himmels og til neste års VM-sluttspill.

Dermed må Roberto Mancinis menn til våren ut i omspillet hvor kun tre av 12 lag får VM-plass. Italia-treneren var alt annet enn fornøyd.

– Selv om vi kontrollerer kampene, sliter vi med å score mål. Det er skuffende fordi vi skulle ha gjort oss ferdige med ting tidligere i denne gruppen. Vi må se på hva som har skapt problemer for oss og beholde roen fullstendig frem til mars, sier Mancini ifølge BBC.

– For en skuffelse, skriver Gazzetta dello Sport og mener scoringsproblemet «har antatt bibelske proporsjoner» bare fire måneder etter EM-gullet på Wembley.

Italia skapte ikke stort før pause mot et nordirsk forsvar styrt av Leicesters veteranstopper Jonny Evans og Tom Flanagan – til daglig på nivå 3 i England hos Sunderland. Også Gavin Whyte fra Oxford i League One markerte seg mot de italienske stjernene. Milans Sandro Tonali måtte koste på seg et gult kort da Oxfords midtbanespiller satte fart i en kontring.

Europamesterne hadde åtte av 11 fra finalelaget på banen, men måtte stort sett nøye seg med å trille ball mot et godt organisert hjemmelag. Sheffield Wednesdays keeper Bailey Peacock-Farrell måtte sjelden i aksjon.

VM-KLARE: Ruben Vargas jubler for scoring og VM-plass sammen med Denis Zakaria (til venstre) og målscorer Noah Okafor.

Heller ikke Sveits fikk ballen i mål hjemme mot Bulgaria. Dermed hadde Roberto Mancinis menn fortsatt VM-plassen innen rekkevidde ved pause på Windsor Park.

2. omgang startet med at Noah Okafor headet inn Xherdan Shaqiris pasning i Sveits. Lyon-spilleren gjorde sin landskamp nummer 100. Dermed var Italia på hælene ute i irskehavet. Millwalls George Saville var omtrent samtidig svært nær å gi Nord-Irland ledelsen.

Bare en redning fra Gianluigi Donnarumma skilte hjemmelaget fra ledelsen mot Italia, som de ikke har slått siden VM i 1958.

TØFF KVELD: Federico Chiesa klemt mellom George Saville og Jonny Evans i Belfast.

Så økte Ruben Vargas i Sveits i Luzern. Dermed hadde de utlignet Italias målforskjell. Begge lag sto på 13–2, men Sveits lå to poeng foran.

Enda verre ble det da Cedric Itten økte til 3–0 i Luzern.

Italia skapte null og niks mot et stramt organisert hjemmelag hvor Jonny Evans styrte omtrent som for 11 år siden. Også i 2010 måtte Italia dra hjem fra Belfast uten scoring.

Nord-Irland hadde de største sjansene. Conor Washington hadde en kjempesjanse rett før slutt, men nordirene gikk glipp av en sensasjonell seier.

For Italia med fire VM-gull hadde det ikke holdt å vinne 0–1. En italiensk scoring ville ikke tatt fra Sveits VM-plassen - kanskje aller mest på grunn av Jorginhos straffemiss for Italia i en av kampene.

Norge kan også havne i playoff etter Nederland-kampen tirsdag. Her er oversikten over nasjonene som skal ut i playoff.

Gruppe A: Portugal.

Gruppe B: Sverige.

Gruppe C: Italia.

Gruppe D: Finland eller Ukraina.

Gruppe E: Wales eller Tsjekkia.

Gruppe F: Skottland.

Gruppe G: Nederland, Tyrkia eller Norge.

Gruppe H: Russland.

Gruppe I: Polen.

Gruppe J: Nord-Makedonia.

I skrivende stund ser det ut som Wales og Østerrike blir de to lagene som kommer inn via Nations League.