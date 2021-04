Suksessen Sørloth: – Nå ønsker jeg å vinne også for landslagssjefen

Alexander Sørloth (25) havnet i konflikt med tidligere landslagssjef Lars Lagerbäck (72). Den nye sjefen Ståle Solbakken (53) har han derimot på kort tid knyttet et spesielt bånd til.

SØRBAKKEN: Alexander Sørloth har raskt blitt en av Ståle Solbakkens favoritter. Her på trening i Marbella før kampen mot Gibraltar. Foto: Geir Olsen

Ifølge de fleste spillerbørser i landet var trønderen Norges beste spillere i alle de tre landskampene i mars.

Han scoret åpningsmålet mot Gibraltar og vinnermålet mot Montenegro. Mot Tyrkia var han et sjeldent lyspunkt.

Sammen med Birger Meling var han den eneste som spilte samtlige 270 minutter i løpet av samlingen.

– Det er veldig artig. Jeg føler jeg har fått en veldig viktig rolle i landslaget. Jeg føler på mye ansvar og kjenner jeg vokser på ansvarsfølelsen, sier Sørloth til VG etter å ha kommet hjem til Leipzig, sliten etter en intens samling, men klar for lørdagens toppoppgjør mot Bayern München i Bundesliga.

At Sørloth leverer på landslaget, er ikke noe nytt: Han står med 11 målpoeng på de siste 11 kampene.

Men noe har endret seg med Solbakken.

– Jeg fikk veldig god kontakt med Ståle fra start av. Jeg føler han har veldig tro på meg. Det er ikke noe hokus pokus, men han lar meg være med på prosessen, er en diskusjonspartner og veldig «hands on», som passer meg veldig godt. Jeg føler på eierskap, at jeg får ta del i det. Ståle prater med alle, forklarer én til én og sier nøyaktig hvordan han vil ha det. Det er ganske sjelden vare i dagens internasjonale fotball, sier Sørloth og konkluderer:

– Nå ønsker jeg ikke bare å vinne for laget og for medspillerne mine. Nå ønsker jeg å vinne også for landslagssjefen. Det er godt å kjenne på det.

– Nå føler jeg det er på sin plass å spørre om Lars Lagerbäck ...

– Det trenger vi ikke gå så mye inn på.

Selv om Sørloth har scoret jevnt og trutt på landslaget det siste halvåret, er det konflikten med Lagerbäck som har skapt de største overskriftene.

Forholdet med den forrige landslagssjefen endte som kjent i en betent disputt som utfoldet seg offentlig gjennom VGs avsløringer og massiv mediedekning i dagene som fulgte.

– Hvordan var det for deg?

– Det gikk egentlig veldig greit. Jeg er så heldig at jeg har fotballen. I trening og kamp tenker man ikke på annet. Men hadde jeg dratt rett på ferie, tror jeg det hadde preget meg mye mer. Da hadde jeg vært mer i mine egne tanker. Men sånn som det ble, preget det meg egentlig ikke veldig mye, sier Sørloth.

Etter en lang periode med stanging i RB Leipzig har det løsnet. Han innrømmer at det tok «mye lengre tid enn jeg trodde». Men de fem siste klubbkampene, derav kun to fra start, har Sørloth levert fem målpoeng (to mål, tre assists).

– Det var perfekt timing å kunne ta det med seg inn i samlingen med landslaget. Jeg hadde veldig mye energi. Og når det kommer en ny trener, har man lyst til å vise seg fra sin beste side, sier han.

Det gjorde han. Kraftanstrengelsene mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro har blitt lagt merke til.

– Sørloth har tatt kjempeansvar på denne samlingen. Han var nesten den eneste som spilte absolutt alt. Han har vært en heft, bra i oppspillene, god med ballen. Det virker som han trives veldig godt. I den siste kampen ga jeg ham også en friere rolle der han fikk lov til å bevege seg mer ned i banen. Jeg vet ikke om jeg er overrasket, men har nok vært vår beste spiller på denne samlingen, lyder dommen fra Solbakken overfor VG.

Det endte i fysisk utmattelse mot Montenegro, men Sørloth avsluttet med stil – et raid som endte med at Joshua King smalt ballen i tverrliggeren.

– De siste 20 minuttene var det tungt. Det var bare å prøve å få samlet de siste kreftene til å skape en sjanse, bidra i forsvar, skvise ut det siste av sitronen, sier Sørloth, som ble manet til kamp av en skrikende Solbakken på sidelinjen:

– Han viser voldsomt engasjement. Han så vi var helt på felgen. Da synes jeg det var veldig greit at han pisket oss til å ta ut det aller siste.