Starts årsmøte kan bli utsatt for tredje gang

I utgangspunktet skal Starts årsmøte avholdes om ni dager. Nå kan det bli utsatt igjen.

Slik så det ut på årsmøtet til Start tidlig i mars i fjor. Da fikk ikke spillerne delta grunnet smittefrykt. Foto: Steffen Stenersen

Nå nettopp

Styret i IK Start samles tirsdag kveld for å diskutere om man igjen skal utsette årsmøtet, i håp om å kunne avholde det fysisk i stedet for digitalt.

– Det er en kjennsgjerning at medlemsmassen vår er nokså voksen og ikke alle er på Teams og disse digitale plattformene. Så er det noen forslag inne som er viktige for klubben og som er viktig for medlemmene å si sin mening om, sier avtroppende styreleder Dag Andersen i Start.