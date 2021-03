Thorisdottir etter kvinnenes første Old Trafford-oppgjør: – Håper det er starten på fremtiden

Maria Thorisdottir (27) har hatt to hektiske måneder siden hun kom til Manchester United. Lørdag noterte hun seg for kvinnelagets første målgivende pasning på Old Trafford.

Maria Thorisdottir (bak) leverte den målgivende pasningen til Manchester Uniteds kvinnelags første scoring på Old Trafford. Foto: CARL RECINE / REUTERS

Nå nettopp

Manchester United – West Ham 2–0.

Like etter pause steg Thorisdottir til værs på bakerste stolpe etter en corner. Rogalendingen headet ballen tilbake i feltet og fant Lauren James foran mål. Fra bare et par meter kunne James enkelt sette ballen i mål med et hodestøt. Historiens første mål for kvinnelaget til Manchester United på Old Trafford var et faktum.

– Der og da var jeg bare glad for at jeg fikk en målgivende. Men det er klart det er stort og jeg blir litt stolt. Det er kult å være i historiebøkene, så får man håpe på flere målgivende, sier Thorisdottir til Aftenposten.

Fakta Merkedager for Manchester United W.F.C Stiftet: 28. mai 2018 Første kamp: 1–0 seier over Liverpool 19. august 2018 Største seier: 12–0 over Aston Villa 9. september 2018 Største hjemmepublikum: 4835 mot Reading 25. august 2018 Første kamp på Old Trafford: 2–0 over West Ham 27. mars 2021 Norske spillere: Maria Thorisdottir og Karna Solskjær (U21-laget) Vis mer

Forventer flere Old Trafford-kamper

Det skulle ta nesten tre år siden Manchester United opprettet et kvinnelag 28. mai 2018, til de endelig skulle få lov til å spille på en av verdens mest kjente arenaer.

– Vi ble blant annet møtt av en garderobe som var dekorert spesielt for oss. Det er veldig inspirerende å få kjenne litt på den profesjonelle følelsen vi egentlig burde ha hver gang vi spiller, sier nordmannen.

Til vanlig spiller kvinnene på Leigh Sports Village. En bane de blant annet deler med herrenes reservelag.

– Vi håper at det er starten på noe i fremtiden. Det var en stor opplevelse.

– Har dere fått noen tegn på at det vil bli flere Old Trafford-kamper på dere fremover?

– Vi tar denne kampen som at det er det. Nå har vi spilt der én gang. Jeg håper ikke det er første og siste. Vi håper at når verden er litt normal igjen, og publikum kan komme, at vi virkelig får bruke den mer, sier hun.

Laget som skrev historie lørdag ettermiddag. Maria Thorisdottir står bakerst til høyre. Foto: CARL RECINE / REUTERS

Har flyttet inn på Carrington

Fra sin tid i Chelsea, er Thorisdottir vant med at A-laget for kvinner og herrer trener på samme sted. Hun var også på benken da Chelsea Women spilte sin første kamp på Stamford Bridge i 2019.

Da hun kom til Manchester United for drøye to måneder siden, var det derimot slik at kvinnene ikke bare spilte kamper på Leigh Sports Village, de trente også der. Herrene holdt på sin side til på det supermoderne anlegget Carrington. Nå har også kvinnene fått adgangskort til klubbens hovedanlegg for trening.

– Nå har vi vært der i to uker. Ting er ikke helt optimalt ennå, men vi er i hvert fall der og får trene på en veldig mye bedre bane enn tidligere. Det er også en start på noe, så må man være tålmodig, forteller den norske landslagsspilleren.

Selv har hun også hatt to intense måneder med å finne seg et sted å bo for både henne og hunden Theo.

– Det har vært et lite stressmoment. Nå har vi en plass å bo. Ting begynner å roe seg og jeg har kommet meg til rette.

Lauren James scoret historiens første mål på Old Trafford for Manchester Uniteds kvinnelag. Foto: CARL RECINE /REUTERS

Håper på Champions League-hjelp

Med fire kamper igjen å spille av sesongen ligger Manchester United nå på en tredjeplass. Det gir Champions League-plass til neste sesong.

Men med to kamper mindre spilt, seks poeng mindre, og en mye bedre målforskjell, ligger Arsenal på plassen bak. 0–2-tapet for Arsenal sist fredag kan derfor koste dyrt for Manchester United.

– Vi ødela litt for oss selv. Nå er ikke ting i våre hender. Vi må vinne alt vi har igjen og håpe Arsenal gir fra seg poeng, mener Thorisdottir.

PS! Cecilie Kvamme spilte også kampen på Old Trafford. Den norske West Ham-spilleren ble byttet ut etter 89 minutter.