Velde reagerer på Søderlunds kritikk: – Send meg heller en melding

HAUGESUND (VG) Tidligere Haugesund-spiss Alexander Søderlund mener Kristoffer Velde (21) ofte faller for lett. Nå svarer Velde på kritikken.

REAGERER: Kristoffer Velde likte dårlig at Alexander Søderlund kritiserte Velde i en podkast i forrige uke. Foto: Jan Kåre Ness/NTB

27 minutter siden

– Det er ikke noe vondt fra Søderlund. Den ser jeg også. Jeg tenker det er bra han gir beskjed, men om han har så sterke meninger kan han sende meg en melding på hva jeg kan bli bedre på og ikke ta det til hele Haugalandet, sier Velde til VG etter søndagens 3–0-seier mot Kristiansund.

FKH-kanten sikter da til uttalelsene fra den tidligere FKH-spissen Alexander Søderlund i podkasten «Frelst» fra Haugesunds Avis.

Der prater panelet om FKHs prestasjon etter bortetapet mot Lillestrøm hvor Alioune «Badou» Ndour fikk rødt kort etter en opphetet situasjon. Foranledningen da var Velde som gikk i bakken etter en dytt fra Lillestrøms Espen Garnås.

– Jeg hadde blitt forbannet på «Badou», men jeg hadde blitt forbannet på Velde også. Han skaper slike situasjoner ganske ofte. Han trenger jo ikke å gjøre det? Det er så unødvendig, sier Søderlund.

Han sa også at Velde har ferdighetene som skal til for å ta seg til større ligaer, men at «de tingene» kan være med på å ødelegge akkurat det.

– Om han tror at klubber ikke ser at han holder på med de greiene der, så tar han veldig feil altså. De ser på dette her. Han må legge fra seg de kaste-greiene sine. Han trenger det ikke, og det er ikke kult heller, sier Søderlund som senere påpeker at Velde er nødt til å ta tak i det selv.

Velde påpeker at han tåler kritikken fra Søderlund.

– Men måten det blir gjort på mener jeg er dumt. Jeg får en tekstmelding hvor det står hva han sier, og da har jeg ikke hørt episoden selv. Det skulle kanskje blitt gjort på en annen måte.

FKH-PROFIL: Alexander Søderlund leverte varene da han spilte for FK Haugesund. Her fra da han scoret tre mot Start i 2011. Foto: Petter Emil Wikøren/VG

Dette er ikke første gang kanten reagerer på uttalelser i år. Velde hysjet mot pressetribunen etter å ha scoret to mål i Haugesunds 4–2-seier mot Viking tidligere denne sesongen. Også da var det et stikk mot podkasten fra lokalavisen.

– Er det slik at du tenner deg opp for å kunne få ut mer på banen?

– Jeg tror det handler om en balanse. Jeg spiller nok best når jeg er litt i gråsonen. Folk får mene hva de vil. Jeg bjeffer og folk bjeffer på meg. Jeg må tåle det. I dag svarer jeg i hvert fall med to målgivende, så kanskje de holder kjeft nå.

21-åringen var også frustrert etter to målgivende pasninger i 3–0-seieren mot Kristiansund. Etter kampen ble han holdt igjen av FKH-trener Jostein Grindhaug hvor man tydelig kunne se frustrasjon i hele kroppsspråket til Velde.

– Jeg er litt frustrert i dag. Jeg blir misfornøyd når jeg går av banen uten scoring. Når jeg ikke gjør det blir jeg litt småforbannet, sier Velde som forteller at han prøvde å stjele straffen til Niklas Sandberg på sikret det siste målet mot KBK.