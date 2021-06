Landets største kvinneklubb: Syv råd til klubber som ønsker å beholde jentene

Er det mulig å satse på toppfotball og samtidig ha et tilbud til dem som bare er med for gøy? Øvrevoll Hosle fant oppskriften.

Øvrevoll Hosle slår ring om jentene. A-laget (bildet) er fyrtårnet, men bare på kvinnesiden kan det bli fire seniorlag denne sesongen. Foto: Jan T. Espedal

Nå nettopp

På ni grønne baner i Bærums østre del holder ØHIL til. Det kryr det av små og store fotballspillere. Alle kohorter har sin plass på banene. De minste spiller med vant, de største har mer tumleplass.

Klubben Øvrevoll Hosle er blitt et fyrtårn for kvinnefotballen. Det er landets største med nesten 800 jenter og kvinner. Utgangspunktet er et stort nedslagsfelt. Både jenter og gutter rekrutteres godt. Dessuten har det vært noen uvurderlige kontinuitetsbærere som har løftet opp jentefotballen.

Klubben har også oppdaget noe som mange andre klubber er misunnelige på og vil ha råd om.

Bjørn Frode Strand er klubbens sportssjef for fotball.

Her peker han på hva som er klubbens oppskrift: