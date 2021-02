Dette blir Moldes hjemmebane mot Hoffenheim: – Vi skal være offensive

MFK må til utlandet for å spille «hjemmekamp» i Europa League.

Molde møter Hoffenheim på Villarreals hjemmebane, Estadio de la Cerámica. Her i forkant av Europa League-kampen mellom Villarreal og Maccabi Tel-Aviv i november - som ble utsatt på grunn av store nedbørsmengder. Foto: Alberto Saiz / AP

8. feb. 2021 16:28 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag i neste uke skal Molde spille den første av to kamper i 16-delsfinalen i Europa League mot Hoffenheim. Det er under to uker siden det ble klart at Molde ikke kan møte tyskerne hjemme på Aker stadion, på grunn av de strenge innreisereglene den norske regjeringen har bestemt.

For øyeblikket slipper ikke utenlandske idrettstutøvere inn i Norge.