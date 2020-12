Jørgen (30) er ønsket av TIL: Men det neste året trener han trolig et annet lag

Jørgen Vik har vært i samtaler med TIL om en mulig trenerjobb.

– Vi ønsker å gi nordnorske trenertalenter muligheten, akkurat som med talentfulle spillere. Jørgen er en spennende fagmann og fotballtrener som absolutt er interessant for TIL, sier assistenttrener og spillerlogistikkansvarlig, Lars-Petter Andressen.

Vik skulle etter planen signere ny kontrakt i slutten av november med Skjervøy etter at partene var enige om en kontraktsforlengelse. I bakgrunnen var Vik i samtaler med Tromsø IL om en trenerjobb med ansvaret for keepere på Alheim.