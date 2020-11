Hareide er bekymret: – Ingen god situasjon

Rosenborg-treneren kommer også med pekefinger til fotballen.

Åge Hareide håper man får avsluttet fotballsesongen. Christine Schefte

Nå nettopp

Etter at Omar Elabdellaoui testet positivt for covid-19 under landslagssamlingen i Oslo forrige uke, sitter Markus Henriksen og André Hansen i karantene på et hotell i hovedstaden.

Der er treningsmulighetene begrenset. RBK-duoen får ikke trolig ikke trent med ball hele denne uken.