Aune (19) er spissen TIL vil ha foran neste sesong – har lagt inn bud

TIL har klart for seg hvem de vil skal være en viktig brikke i deres spisskabal i 2021. Ekspert Erik Huseklepp følger Aune Heggebø tett – og forstår hvorfor.

AKTUELL: Aune Heggebø (til venstre) er ønsket av TIL foran 2021-sesongen. Her i duell med Jostein Gundersen på Alfheim tidligere i år. Rune Stoltz Bertinussen

6 minutter siden

Opprykket til Eliteserien er med seks kamper igjen i 1.-divisjon ikke spikret for TIL. Uansett er planleggingen godt i gang inn mot neste sesong. Og for mange er det særlig stor spenning rundt spissplassen der verken Fitim Azemi eller Runar Espejord foreløpig er klare for neste sesong.

Uavhengig av dette har TIL allerede valgt å ta grep. Etter det iTromsø vet har klubben lagt inn bud på 19 år gamle Aune Heggebø som tilhører Brann, men i år er utlånt til 1.-divisjonsklubben Øygarden, som TIL møter kommende lørdag.