Klepp straffet av tidligere kjenning - Terland varsler nyheter

Andrea Norheim satte inn det første målet da Avaldsnes ble for sterke for Klepp, og vant 3–0 lørdag ettermiddag.

Matilde Alsaker Rogde (t.v.) var nære for Klepp, men Olaug Tvedten og Avaldsnes ble for sterke lørdag ettermiddag. Alexander Larsen

7. nov. 2020 15:02 Sist oppdatert nå nettopp

Avaldsnes - Klepp 3–0 (1–0)

AVALDSNES 1: Andrea Norheim spilte for Klepp i halvannen sesong i perioden 2015 til 2016, før turen gikk videre til den franske storklubben Lyon. Før sesongen ble hun signert av Avaldsnes, og da Avaldsnes tok imot Klepp lørdag, var det hun som sendte hjemmelaget i føringen da Avaldsnes ble for sterke for Klepp.