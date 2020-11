Sandnes Ulfs trener erkjenner at han har feilet

Fotball: Sandnes Ulf har gått fra å være topp tre og fire på tabellen til nærkontakt med bunnlagene. Treneren erkjenner at han har feilet og fyller opp forsvaret til kampen mot Stjørdals-Blink.

Steffen Landro tar selvkritikk. - Jeg burde korrigert tidlig. Pål Christensen

Nå nettopp

– Nå er det «back to basics» med fem mann i backlinjen. Det var sånn vi tok poengene i første del av sesongen, sier Steffen Landro til Aftenbladet.

Senest søndag ute på kunstgraset like etter et skrekkelig tap for Ull/Kisa (3–0) på Jessheim, fremholdt 33-åringen overfor oss at han ikke følte seg presset.