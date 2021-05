Nå har Viking-styret bestemt seg i boikottsaken

Debatten om boikott av VM i Qatar får sin konklusjon på fotballtinget i juni. Viking FK stiller seg bak NFF i saken.

Styreleder Rune Bertelsen i Viking FK. Foto: Stig Nilssen

I Norge har flere toppklubber og supporteralliansen NSA tatt til orde for boikott av neste års fotball-VM i Qatar, og boikottsaken skal behandles på et ekstraordinært fotballting 20. juni. I sosiale medier tok Viking til orde for å støtte boikotten, men styreleder i Viking FK, Rune Bertelsen, understreket i mars at saken ikke var formelt behandlet i klubben. I et styremøte tirsdag kveld var saken oppe, og nå har Viking staket ut kursen videre: